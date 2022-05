Dargen D’Amico giudice di X Factor 2022: è ufficiale

Dopo il ritorno di Fedez e l'arrivo di Ambra Angiolini, ecco il terzo artista al tavolo del talent Alessandro Alicandri







Non lo potevamo immaginare, ma una piccola parte di noi in fondo lo sperava: Dargen D'Amico, uno degli artisti più amati di Sanremo 2022, con un'enorme carriera alle spalle, è pronto a portare la sua follia e la sua genialità al fianco dell'amico e collega Fedez e di Ambra Angiolini. Sul suo profilo Instagram, indossando solo gadget con il logo di X Factor (la nuova stagione torna a settembre) ha prima detto tutti i motivi per cui non avrebbe fatto X Factor (ironizzando) e poi seriamente ha spiegato perché parteciperà.

"Le ragioni per cui parteciperò a X Factor... la prima è molto egoistica e cioè che per una volta nella vita vorrei sentire il peso del voto che do in questo Paese. L'altra ragione è che sento di dare tutto me stesso per la musica italiana, adesso c'è la bella stagione quindi sembra tutto migliorare. Ma rimane comunque molto seria per le realtà più capillari da sostenere, da stimolare, da abbracciare, da amare, dobbiamo mettere le mani nella musica. X Factor 2022: le mani nella musica".