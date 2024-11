Deborah Lettieri, la nuova prof di “Amici”, ha ballato con Beyoncé

La professoressa di ballo racconta la sua avventura nel talent show di Canale 5: «Lorella Cuccarini era il mio mito da bambina» Paolo Di Lorenzo







Parigi ha fatto di lei una star. Ha ballato con Beyoncé, detto di no a Las Vegas e girato il mondo. Adesso Deborah Lettieri sta affrontando una nuova sfida: quella di professoressa di ballo ad “Amici”. Ecco che cosa ci ha rivelato.

Deborah, lei inizia a ballare all’età di 11 anni.

«È mio padre che mi convince a provare danza moderna. Ricordo ancora il profumo del parquet nell’aula della scuola di Parma, con la luce che inondava la stanza».

Un colpo di fulmine.

«La mia insegnante Manuela Sirocchi ricorda ancora che arrivavo due ore prima della lezione per poter osservare le altre allieve. Ero curiosa, volevo imparare da chiunque avessi intorno».

Il suo mito?

«Lorella Cuccarini. Registravo le puntate di “Buona Domenica” per imparare subito le sue coreografie».

Allora non è vero che sarebbe meglio non incontrare mai i propri miti...

«Nel caso mio e di Lorella, sono entusiasta di averla potuta conoscere. L’emozione che ho provato alla prima riunione era indescrivibile: mi ha conquistato col suo modo di fare e la sua grande professionalità. Sto imparando molto da lei».

Nel 2012 arriva al “Crazy Horse”, il famoso locale di cabaret di Parigi.

«Divento la seconda donna italiana a entrare in questa compagnia, circa quarant’anni dopo la mitica Rosa Fumetto. È una grande scuola di vita che mi catapulta sulla scena globale. Scelgo il nome d’arte “Gloria di Parma”, un omaggio alla mia città natale».

Gli spettacoli del “Crazy Horse” celebrano la femminilità. Cosa le insegna questa esperienza?

«A lavorare molto sulle mie emozioni. A volte noi ballerini abbiamo qualcosa di speciale che fatichiamo a portare in superficie. Questa è la parte più bella del mio ruolo ad “Amici”: aiutare i ragazzi a far fiorire il loro potenziale».

Nel 2014 balla con Beyoncé nel videoclip di “Partition”. Com’è la popstar da vicino?

«Una gran lavoratrice, dotata di uno stile in continua trasformazione e con una capacità di apprendimento invidiabile. Ogni collaborazione può insegnarci qualcosa di molto importante, che sia con un grande personaggio come lei o col proprio compagno di banco ad “Amici”».

In termini di professionalità, crede che Maria De Filippi sia la Beyoncé italiana?

«(Ride) Sono entrambe instancabili. A volte osservo Maria giostrarsi tra diversi ruoli senza mai perdere il filo. Lavorare con lei sprona tutti a dare il massimo, da noi insegnanti fino agli studenti».

Peter Parker usa l’alias dell’Uomo Ragno, lei ha Gloria di Parma. Si sente una super eroina?

«In un certo senso, sì. Quando salivo sul palco ero Gloria e la paura svaniva. Ad “Amici” sono Deborah al 100%».

Sempre grazie alla danza, lei conosce suo marito.

«Succede una decina di anni fa: è la mia insegnante di danza a presentarci, per un servizio fotografico. Alberto (Baracchini, ndr) di professione è pilota di voli a lungo raggio. All’inizio la nostra è una relazione a distanza, lui a Parma e io a Parigi. Nonostante le difficoltà, riusciamo a trovare il nostro equilibrio: Alberto è il mio più grande sostenitore».

Ma poi qualcosa cambia.

«Ho voglia di tornare a vivere in Italia e divento mamma di Ambra. Mi viene proposto un ruolo all’interno del management del “Crazy Horse”, che però rifiuto. A quel punto arriva la chiamata di Maria».

Ambra oggi ha 2 anni. E se seguisse le orme della madre?

«Ha già iniziato. Si mette sulle punte con le dita sotto ai piedini, alza le braccia e imita le pose di danza classica. Ho mostrato ad Alessandra (Celentano, ndr) un video di lei che accenna dei passi».

Ambra guarda la mamma in tv?

«Quando mi vede sullo schermo si emoziona molto, è partecipe di ciò che succede. In una delle ultime puntate l’allieva Teodora Olivia Martinez è scoppiata in lacrime dopo le critiche ricevute e io sono andata a consolarla. Prima di addormentarsi, Ambra mi ha chiesto se Teodora si sentisse meglio adesso. È una bambina molto sensibile, forse più di me (ride)».

Insegna da più di vent’anni. Come ha visto cambiare gli studenti?

«I ragazzi di oggi sono molto più esposti per via dei social e Internet. A volte vorrei che fossero più radicati nella realtà, perché questo mondo virtuale offre grandi opportunità ma rischia di portare via una componente fondamentale del loro percorso di crescita».

Mi spiega meglio?

«Un tempo era necessario impegnarsi di più per arrivare a cose che invece oggi sono a portata di clic. Questi ragazzi lavorano tanto, ma di fronte alla prima difficoltà spesso crollano. Se li priviamo degli ostacoli con cui misurarsi, non impareranno mai a superarli e ad avere fiducia nelle proprie capacità».

I talent come “Amici” costituiscono una valida gavetta per gli artisti, secondo lei?

«Nella nostra scuola non esistono scorciatoie tra casting, selezioni, noi insegnanti e coreografi. Programmi come questo sono un trampolino di lancio. Poi sta alla sensibilità di ciascuno imparare a sfruttare questa opportunità per crescere sia come artista sia come persona».

Qual è la prima lezione che imparano i suoi studenti?

«Solo perché sono entrati nella scuola non significa che possono adagiarsi sugli allori. Nessuno di loro può essere certo di arrivare fino alla fine. Il percorso è lungo e ogni giorno è necessario dimostrare di meritarsi quella maglia».

Se lei oggi fosse un’allieva di “Amici”, quale squadra sceglierebbe?

«È ovvio: la mia».