Diego Tavani, chi è il cavaliere di “Uomini e Donne” che ha respinto Claudia?

Si chiama Diego Tavani il partecipante di “Uomini e Donne” presente da ormai qualche tempo nel parterre Over del programma condotto da Maria De Filippi.

Originario di Roma, il quarantacinquenne è stato precedentemente coinvolto in una relazione controversa con Ida Platano, ex tronista dello show, preceduta da quella molto intensa con Aneta Buchtova, finita nel 2022. Recentemente, ha invece frequentato la dama Claudia D'Agostino, già conosciuta al pubblico come ex corteggiatrice del tronista Andrea Offredi. Dopo un breve periodo di frequentazione, Diego e Claudia hanno scelto di terminare la loro conoscenza a causa della mancanza di quell'intensità emotiva che Claudia riteneva essenziale per far scattare una vera attrazione. Questo fino a quando, nella puntata in onda il 26 novembre 2024, Claudia ha confessato di sentire la mancanza di Diego, correndo il rischio di un rifiuto, che poi è effettivamente arrivato. Al suo ritorno in studio, infatti, Diego ha confermato la sua decisione di non riprendere la relazione.

Diego continua a essere al centro dell'attenzione femminile grazie al suo carisma e alla sua affidabilità. Fuori dallo show, il cavaliere mantiene i piedi per terra lavorando nel bar tabacchi di famiglia a Roma e dedicandosi all'educazione del figlio Leonardo, nato da una precedente relazione. Nel tempo libero, invece, l'ex portiere della Turris negli anni 2000, appassionato di sport,

motori e automobili, continua a coltivare e a mantenere vive le sue passioni. Diego aspetta anche di incontrare l'anima gemella all'interno del programma, nella speranza che questa volta sia davvero quella giusta.