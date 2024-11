Dietro le quinte di “Tale e quale show”, come nasce una puntata

Siamo andati a curiosare alle prove generali e poi durante la diretta di una puntata Stefania Zizzari







Diciamo la verità: “Tale e quale show” ha 12 anni di vita ma non li dimostra per niente. Anche l’edizione che sta per terminare, la 14a, ha dimostrato di saper ancora regalare freschezza, talento, emozioni e tante risate. E allora siamo andati a curiosare dietro le quinte dello show del venerdì sera di Rai1 per scoprirne i segreti.

Il backstage di Tale e quale I giudici arrivano negli studi intitolati a Fabrizio Frizzi solo il venerdì per la diretta. Alessia Marcuzzi scherza con Cristiano Malgioglio, che ha scelto l’ennesimo costume stravagante. Il giudice Giorgio Panariello è appena uscito dal suo camerino. Dopo gli ultimi ritocchi sta per entrare nello Studio 5 per la diretta. È il momento delle prove generali del giovedì. In studio i coach si confrontano con Verdiana Zangaro (in rosso) nei panni di Christina Aguilera. Da sinistra, Emanuela Aureli, Daniela “Dada” Loi, Matteo Becucci, il maestro Pinuccio Pirazzoli, Maria Grazia Fontana. Roberto Ciufoli osserva preoccupato (e divertito) le protesi che la sua truccatrice Rossella Coraggio gli sta per applicare sul viso per farlo diventare Renato Carosone. Il risultato finale è impressionante. Per trasformare Carmen Di Pietro in Katia Ricciarelli la truccatrice Marzia Onorato ha impiegato quasi cinque ore e le ha applicato: calotta per i capelli, tiranti per gli occhi, protesi al collo, alle guance, al naso e sulla fronte. Nelle prove generali Amelia Villano si esibisce con il brano “Amami” di Emma, ma prima scende dai tacchi non proprio comodi. Il coreografo Fabrizio Mainini, a sinistra, vigila sulle prove del corpo di ballo. I 12 ballerini sono in sala dal lunedì al venerdì per circa nove ore al giorno. Carlo Conti, al centro, pochi minuti prima di andare in onda si confronta con gli autori. Da sinistra, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini, Mario D’Amico, Leopoldo Siano, Stefania De Finis e Walter Santillo. Siamo sempre alle prove generali, che vanno avanti fino a mezzanotte. Justine Mattera si esibisce nei panni di Nancy Sinatra, sotto lo sguardo, al monitor, di Edmondo Conti, curatore Endemol Shine Italy. Foto di rito prima della puntata. Da sinistra, il vice direttore del Prime Time Rai Giovanni Anversa, il capo progetto Eleonora Iannelli, la curatrice Francesca Curati e Carlo Conti.

«Il successo di “Tale e quale”? E chi lo sa!» ride Carlo Conti. «Sicuramente gli elementi fondamentali del nostro varietà sono due: il talento di tutti, dei protagonisti, della giuria, delle costumiste, dei truccatori, dei parrucchieri. E poi il divertimento: sempre di più infatti abbiamo spostato il programma sulla leggerezza e sulla varietà di stili musicali. Questo è l’unico show dove si può passare da Barry White a Renato Zero, da Diana Ross a Laura Pausini, da Zucchero a Taylor Swift. Insomma, tutto è possibile a “Tale e quale show”!».