“Discovering Canary Islands” è il primo reality show di Rakuten Tv

Si puo' vedere su

Si chiama "Discovering Canary Islands", ma non è un documentario sulle isole Canarie, in cui comunque è ambientato. Si tratta invece del primo reality show di Rakuten Tv, che sarà disponibile gratuitamente e in esclusiva dal 13 ottobre.

Condotto da Pilar Rubio, attrice e influencer, moglie del calciatore del Paris Saint-Germain Sergio Ramos, "Discovering Canary Islands" è un reality di avventura, sulla falsariga de "L’isola dei famosi": la formula del programma, infatti, recita «8 isole, 8 partecipanti, 1 solo vincitore».

Nel corso del reality, in sei episodi, gli otto concorrenti di otto nazionalità diverse si sfideranno tra prove da superare ed enigmi da risolvere e nel frattempo avranno modo di conoscere la cultura e le tradizioni locali delle isole Canarie, fino alla scoperta di San Borondón, la misteriosa nona isola dell’arcipelago spagnolo. «Azione, avventura e drammi» sono gli ingredienti di "Discovering Canary Islands", come promesso da Pilar Rubio nel trailer del reality show.

Il trailer di "Discovering Canary Islands"

I concorrenti di "Discovering Canary Islands"

A rappresentare l’Italia sarà Jill Cooper: 54 anni, è conosciuta come la “Jane Fonda” italiana e lavora nel mondo del fitness da oltre 30 anni. Ha collaborato con diversi programmi televisivi come trainer di celebrità ed è una donna competitiva, con carattere e molta energia.

Gli altri sette concorrenti sono tutti influencer: