“Drag Race Italia”, quando il coraggio e la libertà si trasformano in show

Tredici drag queen pronte a sfidarsi in una gara all'ultimo spettacolo davanti a una super giuria Barbara Mosconi







Da venerdì 13 ottobre debutta su Paramount+ “Drag Race Italia” (terza edizione). In giuria, oltre all’attrice-scrittrice Chiara Francini e alla drag queen Priscilla (anche conduttrice), arrivano la cantante Paola Iezzi e l’attore Paolo Camilli. Dodici puntate (una a settimana) con 13 drag queen pronte a sfidarsi in veri e propri spettacoli multicolori, vivaci e spiazzanti.

«Le drag queen» dice Chiara Francini «hanno da sempre rivestito un ruolo centrale: sono diventate un modello di riferimento per generazioni che in loro hanno visto un esempio di libertà e favolosità».

Conferma il nuovo ingresso Paola Iezzi: «È uno show bellissimo e una gara avvincente. Ma è anche e soprattutto un atto rivoluzionario!».

In che modo lo spiega Priscilla, la “regina” delle drag: «Si gioca, si ironizza su tutto, ma raccontiamo anche la fatica e il sacrificio dietro ogni singolo spettacolo. Mostriamo le difficoltà che tante e tanti giovani incontrano in famiglia e nella società per affermarsi e viversi liberamente».

C’è arte, ma non solo: «C’è soprattutto coraggio di esporsi e smontare stereotipi» conferma Paolo Camilli. «Coraggio di essere uno splendore sempre e comunque anche dopo ore di parrucche, tacchi, imbottiture e coccoina per le ciglia finte, perché alla fine “The glitters must go on” (“Lo scintillio deve continuare”, ndr)».