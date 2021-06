È morto Michele Merlo, Mike Bird di “Amici”

Ci lascia a 28 anni uno dei talenti indimenticati del programma di Canale 5 Alessandro Alicandri







A 28 anni ci lascia il 7 giugno 2021 Michele Merlo, il giovane cantautore che tra il 2016 e il 2017 ha partecipato a Amici (nell'edizione vinta da Andreas Muller, era in squadra con Emma) dopo aver tentato X Factor (nell'edizione vinta dai Soul System, è arrivato fino ai bootcamp con Arisa). Nei giorni scorsi è stato ricoverato in terapia intensiva a Bologna ma le condizioni sono rimaste critiche. Purtroppo è stato colpito da un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Dopo un intervento chirurgico, non sono poi rimaste molte speranze. Tra le sue canzoni più amate rimarranno "Tutto per me”, “Mare” e “Non mi manchi più”. Il suo modo di essere, timido e crepuscolare, ha conquistato il pubblico di Amici, rendendolo ai tempi uno dei vincitori morali di quell'edizione. Nel suo ultimo post su Instagram ha scritto "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.