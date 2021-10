È morto Rossano Rubicondi, concorrente a “L’isola dei famosi”, ex marito di Ivana Trump

Ci lascia un volto molto noto per chi segue i reality... e non solo Alessandro Alicandri







All'età di 49 anni (compiuti il 14 marzo scorso) ci lascia Rossano Rubicondi. Chi segue la tv con passione, di certo l'ha già visto e sa bene chi fosse. Ex concorrente di spicco de “L'isola dei famosi”, nel 2008 era salito agli onori delle cronache per un presunto "contatto ravvicinato” con Belen Rodriguez, anche lei agli esordi. Aspirante attore e modello, si è fatto notare per il suo fascino, come si diceva allora, da “sciupafemmine” e per il suo tormentato caratteraccio. Nel 2010 è stato scelto come inviato e poi nel 2012 è tornato come concorrente.



Epica è stata la lite con Simona Ventura, che per prima ha dato notizia della sua scomparsa nella quale l'ex concorrente del reality a “Quelli che il calcio” polemizzò con la conduttrice, beccandosi in tutta risposta una sonora sgridata che ancora tutti ricordiamo.

I motivi della scomparsa non sono ancora chiari, ma pare fosse malato da circa un anno.



Tra i motivi maggiori della sua notorietà, c'è lo sposalizio con la ricchissima Ivana Trump: Rossano è stato il suo quarto marito (tra il 2008 e il 2009 all'incirca) ma sono rimasti in ottimi rapporti anche negli ultimi anni, tanto che la bislacca coppia è stata spesso invitata in tv, da “Ballando con le stelle” nel 2018 fino a “Live non è la D'Urso”.