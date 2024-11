È tutto pronto: Alessandro Cattelan parte con Sanremo Giovani

Dal 12 novembre conduce su Rai2 il programma che seleziona le Nuove proposte del Festival Barbara Mosconi







Da anni si parlava di Alessandro Cattelan al Festival di Sanremo. Ed eccolo qui.

«Sì, anche se in realtà c’è un po’ di confusione, quando se ne parla sembra che il Festival lo faccia io! Lo fa Carlo Conti. Io faccio altre cose intorno che sono nelle mie corde e che mi rendono felice».

Prima cosa: dal 12 novembre in seconda serata condurrà su Rai2 “Sanremo Giovani”.

«È un talent di musica, era da un po’ che non lo facevo. Una gara con dei cantanti che si scontrano fra di loro e una giuria che decide chi merita di andare avanti. I 24 selezionati vengono subito divisi. Ogni puntata sei di loro si scontreranno uno contro uno e avremo tre eliminazioni».

È stato Carlo Conti, direttore artistico del Festival, a dire: «Voglio Cattelan per questo programma»?

«Dovete chiederlo a lui, io so che lui è quello che ha chiamato me».

E cosa ha detto?

«“Volevo proporti di essere con me in questa modalità”. Abbiamo fatto i nostri ragionamenti e ci siamo trovati d’accordo su tutto. È stato durante l’estate: ci siamo incontrati in un ottimo ristorante scelto da Carlo a Firenze, ricordo che pioveva».

Per contendersi quattro (dei sei) posti della categoria Nuove proposte gli iscritti sono stati 564. Una dura selezione.

«Le domande che arrivano ad “Amici”, “X Factor” o a qualunque canale che possa dare uno sbocco sono sempre tantissime. Chi si iscrive a una, e me ne sono accorto proprio facendo “X Factor”, poi si iscrive a tutte. Un po’ come quando nei telefilm americani fai domanda per l’università, la mandi a tutti i college e poi vedi chi risponde».

I selezionati li conosceva già, o qualcuno è andato a cercarselo su Internet?

«Alcuni nomi li avevo già sentiti, altri no. Ci sono ragazzi che ci provano da tempo, sono in giro da tanto, sono molto bravi, alcuni si sono già creati una “fan base” importante per essere esordienti mettendo i loro pezzi su YouTube, Spotify, oppure suonando dal vivo nei locali».

Alcuni arrivano da “Amici”, altri da “X Factor”, altri dai social. Il Festival di Sanremo ha un sapore diverso?

«Il Festival è l’avvenimento musicale più importante di questo Paese, ci sono delle pressioni diverse. È una questione di grandezza».

È giusto dividere i cantanti alle prime armi dai “Campioni” già famosi?

«Qui entriamo nella sfera del regolamento del Festival di Sanremo, se si chiede a Carlo Conti immagino che risponderà di sì».

Un’opinione a riguardo se la sarà fatta pure lei.

«Sono scelte, una vale l’altra, poi si capirà se è meglio una versione o le precedenti. Secondo me il grande pubblico di Rai1 dovrebbe iniziare a scoprire cose nuove».

In dieci anni di “X Factor” ha visto sfilare decine di cantanti in cerca di fama. Vale il detto: se uno ci crede ce la fa?

«Bisogna disinnescare la regola per cui “se uno ci crede ce la fa”. In dieci anni ho visto passare non decine, ma migliaia di aspiranti cantanti. Ho visto tutte le sfumature possibili: quelli molto convinti, quelli preoccupati, altri spinti dai genitori, altri in cerca di una rivincita... Ma per farcela devi avere i numeri, la motivazione non basta. Devi avere un talento, qualcosina in più».

E di questi 24 artisti che impressione ha avuto?

«C’è un po’ di tutto, grande varietà, vari generi, vari stili, tanta rappresentazione di quello che oggi va in Italia. Qualcosa di valido c’è».

Lei sta al di qua del palco e di là c’è la giuria. Mai fatto un passo in più.

«La domanda è se mi piacerebbe fare il giurato?».

Potrebbe avere le carte in regola.

«Il mio lavoro è un altro, preferisco questo, altrimenti lo avrei fatto».

La finalissima di “Sanremo Giovani” è il 18 dicembre in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo con Carlo Conti. Si sbarca finalmente in Riviera.

«Co-condurrò la serata con Carlo, non passerò di lì per caso. Finiremo insieme questo percorso».

Emozionato?

«Se si intende dal punto di vista geografico, per me Sanremo come Milano è il posto dove faccio il mio lavoro. Qui parliamo di “Sanremo Giovani”, il Festival di Sanremo ha un’altra importanza. Lo farò con la giusta emozione di tutte le avventure».

A Sanremo tornerà poi a febbraio durante la settimana del Festival per condurre il “DopoFestival”.

«Ne sono molto felice. È la cosa che preferisco fare, quel tipo di televisione allegra, divertente e divertita della seconda serata. Storicamente è stato un appuntameno che ho sempre seguito, quando lo facevano Elio e le Storie Tese o quando l’anno scorso c’era Fiorello che tecnicamente non lo aveva chiamato “DopoFestival”, ma quello era».

Sarà uno “Stasera c’è il DopoFestival” sullo stile di “Stasera c’è Cattelan”?

«“Ni”. Non sarà quel tipo di programma, ma facendolo io avrà quel tipo di personalità e di mood, magari sarà più improvvisato. Prenderemo un po’ di cantanti che passeranno, chi lo farà sarà il benvenuto».

Il suo programma, quello con il cognome nel titolo, tornerà in seconda serata su Rai2?

«Sì, dopo il Festival ricominciamo, forse con una serata, dobbiamo ancora stabilirlo. Nell’attesa ho cominciato a farlo su YouTube con “Stasera c’è Cattelan - Supernova”».

Che, si legge nella presentazione, è un “vodcast” (video e podcast insieme). Per chi non è addentro alle nuove terminologie...

«È una versione bisettimanale per YouTube di “Stasera c’è Cattelan” con gli ospiti che ci vengono a trovare. La differenza è che lì, su Rai2, le interviste sono molto veloci per i tempi televisivi, qui con ogni ospite facciamo anche un’ora di chiacchiera».