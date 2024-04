Ecco chi sono i ballerini professionisti di “Amici 2024”

Tutti i ballerini del Serale e da quale edizione arrivano Redazione Sorrisi







Il talent di Maria De Filippi "Amici", entrato nella fase Serale della ventitreesima edizione, è un successo straordinario. È venuto il momento di celebrare il ritorno al Serale dei ballerini professionisti in un contesto post-pandemico, quindi a contatto diretto con gli allievi, come è già avvenuto nella fase pomeridiana. Chi sono le ragazze e i ragazzi che ogni sabato sera ci fanno emozionare con la loro bravura e ci conquistano con il loro fascino, accompagnando le esibizioni dei concorrenti finalisti, sia ballerini che cantanti? Molti di questi nomi sono già piuttosto noti agli spettatori del programma, ma ogni ballerino, con le sue esperienze e capacità, è un concentrato di talento che non passa mai inosservato, oltre a ballare con grande tenacia (quasi ininterrottamente) in ogni puntata. Nella seconda puntata del Serale, si è esibito anche il vincitore nel 2023, Mattia Zenzola.

I ballerini professionisti di "Amici 2024", il Serale

Marco Alimenti , concorrente a "Amici 18"

Alessio Cavaliere, concorrente a "Amici 22"

Matteo Del Pra, ballerino a "X Factor" e per tantissimi show televisivi, compreso l'"Eurovision Song Contest" di Torino

I coreografi del Serale di "Amici 2024"