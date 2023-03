Ecco i coloratissimi costumi di “Il cantante mascherato”

Tutto è pronto per il ritorno, dal 18 marzo su Rai1, dello show più misterioso della tv, condotto da Milly Carlucci Milly Carlucci Stefania Zizzari







Le maschere sono ultimate. I giurati-detective (accanto ai veterani Flavio Insinna e Francesco Facchinetti arrivano Christian De Sica, Serena Bortone e Iva Zanicchi) hanno affinato il loro spirito di osservazione per capire chi si nasconde sotto alle maschere.

I concorrenti famosi che si sfideranno nel canto sono già “entrati in clandestinità” e provano nascosti sotto caschi integrali e mantelli neri... Tutto è pronto, insomma, all’Auditorium del Foro Italico, per il ritorno, dal 18 marzo su Rai1, di “Il cantante mascherato”, lo show più misterioso della tv, condotto da Milly Carlucci e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il cantante mascherato 2023 Cavaliere Veneziano Cigno Ciuchino Colombi Criceto Ippopotamo Porcellino Riccio Rosa Scoiattolo Nero Squalo Stella Cuore

Qui sopra, vi mostriamo in anteprima i bozzetti delle coloratissime nuove maschere sotto cui si esibiranno i 12 concorrenti. In realtà le maschere sono 13, perché in ciascuna delle puntate ci sarà un ospite: il “mascherato per una notte”, che si esibirà nascosto sotto un costume a forma di cuore. Solo a metà serata se ne capirà l’identità, con il momento clou dello svelamento.