Ecco perché Aras Senol ha vinto “L’isola dei famosi”

Nella serata del 5 giugno Vladimir Luxuria ha eletto il trionfatore di questa edizione Alessandro Alicandri







In una super finale tra il ballerino Samuel Peron (il quinto finalista "a sorpresa", nascosto agli altri finalisti) e Aras Senol, è l'attore turco ad averla spuntata vincendo la diciottesima edizione de "L'isola dei famosi" con il 69% dei voti. In finale, oltre a loro si è classificato terzo Edoardo Stoppa (insieme a Samuel, uno dei protagonisti che più ha dato all'isola in termini umani), quarta Alvina Verecondi Scortecci e quinto Edoardo Franco, forse uno dei concorrenti più folli e divertenti mai visti nel reality.

Perché ha vinto Aras, quindi? Il ruolo di Çetin Ciğerci in "Terra amara" ha conquistato il pubblico italiano con un amore che non si è mai spento. Vladimir Luxuria ha tenuto alta al tensione ma la sua vittoria era molto attesa dal pubblico: l'attore turco, modello e ex atleta, forte di un affetto fuori scala rispetto agli altri concorrenti nel contesto del pubblico di Canale 5, ha vinto non solo per la sua precedente popolarità, ma per la dolcezza e l'impegno che ha dato ogni giorno in playa, sfidando il suo limite linguistico visto che parla poco italiano, impegnandosi al massimo delle sue capacità per integrarsi col gruppo, impegno scaturito poi in uno splendido rapporto di amicizia con il cuoco Edoardo Franco. Nel corso della puntata finale ha incontrato la sua fidanzata Eylul Sahin, promettendo in diretta che la sposerà da qui a un anno.

Aras ha donato metà della somma della vittoria (la quota in beneficenza sarà di 50 mila euro) alla "Fondazione Giulia", l'associazione dedicata a Giulia Cecchettin che si impegna a valorizzare e supportare le organizzazioni sul territorio che sostengono e aiutano le donne vittime di violenza.