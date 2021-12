Eccoci al gran finale di “All together now”

Domenica 19 dicembre su Canale 5 i sette finalisti si sfideranno per l’ultima volta Michelle Hunziker Antonio de Felice







Cresce l'attesa per la finale di “All together now”, il game show musicale di Canale 5: l’appuntamento per la puntata che decreterà il vincitore di questa quarta edizione è per domenica 19. Alla guida troveremo come sempre

Michelle Hunziker che avrà come ospite la figlia Aurora Ramazzotti. In palio ci sono 100 mila euro, a cui si aggiungerà la possibilità di registrare una cover con R101, radio partner dello show. Uno dei finalisti, poi, potrà ricevere un premio del valore di 15 mila euro dallo sponsor WindTre.

Dei concorrenti che si sono presentati davanti ai giudici (J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga) e ai 100 personaggi del Muro sono rimasti solamente in sette: Samir Abass (22 anni di Como), Jalisse Bascià (25 anni di San Cesario, LE), Carola Campagna (24 anni di Carate Brianza, MB), Vincenzo Cantiello (21 anni di Napoli), Michelangelo Falcone (21 anni di La Spezia), Michelle Perera (36 anni di Roma) e Giacomo Voli (35 anni di Correggio, RE).

Si affronteranno in alcune manche e al termine di ciascuna ci sarà una eliminazione. Dopo di che in gara rimarranno soltanto tre cantanti che, sulle note di altrettanti grandi successi della musica italiana e internazionale, dovranno duettare con Rita, Anna e Francesco, mentre J-Ax introdurrà le esibizioni. Da questa sfida usciranno i due contendenti che si scontreranno un’ultima volta per la vittoria. Nel corso delle ultime puntate Michelle Perera e Giacomo Voli hanno dimostrato di essere i preferiti della giuria e del Muro. Ma chissà…