Elisabetta Gregoraci: «Niente bacio… sennò come ritorno a casa?»

06 Novembre 2020 | 9:12 di Giusy Cascio

A Soverato (Catanzaro) i suoi concittadini fanno tutti il tifo per lei. Ma anche nel resto d’Italia, tra gli appassionati del “Grande Fratello Vip” sono tanti i fan di Elisabetta Gregoraci che della showgirl calabrese amano la bellezza mediterranea e la capacità di far parlare di sé nel reality.

Già prima del suo ingresso, il conduttore Alfonso Signorini e gli opinionisti si fregavano le mani. «Quando arriva la Gregoraci?» ripeteva Pupo, sensibile al fascino di “Eli”. E ora che fra alterne vicende e varie nomination si sono formate rivalità e divisioni in gruppi, sotto i riflettori c’è il legame che l’ex moglie di Flavio Briatore ha instaurato con Pierpaolo Pretelli, l’ex Velino di “Striscia la notizia”.

Coccole e tatuaggi

Eli e Pierpaolo sono amici “speciali”, che si abbracciano e si rimboccano le coperte. Ci sono state tante coccole fra loro, vari confronti in “confessionale”, c’è chi dice anche “messaggi in codice” con le mani, ma mai un bacio conclamato. E la domanda che tutti si fanno è: «Perché?». Le cose sono complicate, perché Elisabetta ha un figlio di 10 anni, Nathan Falco Briatore, e una vita invidiabile. Lo ha ricordato lei stessa, dopo una delle innumerevoli provocazioni di Tommaso Zorzi, influencer e “inzigatore” dello show: «Nessun bacio, non mi allarmare a casa, sennò non torno più a Monte-Carlo!». Pretelli comprende bene: anche lui ha un figlio, Leo, avuto con la modella Ariadna Romero tre anni fa. I due si parlano con gli occhi ormai: scuri quelli di lei, bistrati di eyeliner e pronti a pietrificare chi tenta di metterla in difficoltà; chiari quelli di lui, cerbiatto bisognoso di tenerezza. L’opinionista Antonella Elia obietta che Elisabetta dovrebbe esporsi di più. Altrimenti è strategia. Ma Eli non è una fredda calcolatrice. Basta leggere tra le righe dei suoi tatuaggi: sul dito il nome del suo bambino, sull’avambraccio un pensiero in inglese per la madre Melina, che non c’è più: “Mamma… I will never be the same without you”, ovvero: “Non sarò mai più la stessa senza di te”. E sul braccio una frase di Eros Ramazzotti: “Quello che c’è in fondo al cuore non muore mai”. Per Elisabetta il “GF Vip” è un’esperienza totalizzante. «Voglio che la gente mi conosca per quello che sono» ha detto. Non solo per le vicende di cronaca rosa, quindi. Gossip che la vorrebbero innamorata di qualcuno “là fuori”. Il rapper Mr. Rain? Smentito. Il pilota automobilistico Stefano Coletti? Mai confermato.

La Miss Sorriso che pulisce il Cucurio

A 40 anni Elisabetta è una donna matura, consapevole. Ma ha sempre saputo il fatto suo. Basti pensare ai suoi esordi a Miss Italia nel 1997, dove vinse il titolo di Miss Sorriso, o alle sue partecipazioni a reality di tanto tempo fa, come “Ritorno al presente” (2005) o “Baila!” (2011), che vinse in coppia con Costantino Vitagliano. Negli ultimi anni l’abbiamo vista condurre con disinvoltura programmi diversi, passando dal palco calcato da comici in “Made in Sud” a uno show di musica come “Battiti Live”. Le concorrenti a cui non sta simpatica sostengono che la Gregoraci si atteggi a star e che dovrebbe “tirarsela” un po’ meno. «Ma come, se ho anche pulito il bagno del Cucurio (il tugurio di quest’anno, pieno di orologi a cucù, ndr)!» ha ribattuto lei, delusa. Ramazzare e spolverare sono attività normali. Tranne che per l’ex moglie di un milionario, obiettano i maligni…

Al cuor si comanda

Su Briatore, amato per 13 anni, Eli ha detto la sua verità a Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo”: «Sono sempre presente nella sua vita, rimane un grande affetto. Ho avuto solo una storia subito dopo Flavio, ma è finita male. Faccio fatica a innamorarmi. Sono una donna indipendente e posso spaventare, ma credo ancora nell’amore». Una love story farebbe felici tutti: i telespettatori e i follower su Instagram, certo. E anche Marzia, la sorella minore di Eli. Se con Pretelli non andasse in porto, qualora entrasse davvero nella Casa Stefano Bettarini, cosa accadrebbe? L’ex marito di Simona Ventura e la Gregoraci si incrociarono a “Buona Domenica”, su Canale 5, tra il 2006 e il 2007. E, tanto per cambiare, si vociferò di un flirt. Lui però ha avuto anche una storia con Dayane Mello, altra inquilina di questo “Grande Fratello Vip”. Un amore lampo sbocciato a “L’isola dei famosi” nel 2017. Insomma, se son rose fioriranno, ma attenzione alle spine...