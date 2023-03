Emanuel Lo: «È grazie a Maria e Lorella se sono tornato a ballare»

Il nuovo professore di "Amici" ci racconta la sua carriera e dice: «I ragazzi della nostra squadra sono bravissimi» Emanuel Lo Alessandro Alicandri







Al Serale di “Amici” il talento non manca ed è in grado di stupire in modo del tutto inaspettato, specie se arriva anche da chi non è in gara. Parliamo di Emanuel Lo, al suo ritorno nel talent di Maria De Filippi come professore di ballo: ha una grande storia ma non ama parlare di sé. E noi oggi proviamo a sfidare la sua reticenza.

Come procede il Serale?

«Bene, i ragazzi della nostra squadra fanno dormire sonni tranquilli sia a me sia a Lorella Cuccarini».

Cosa avete in comune?

«Pochissimo, sa? Lei è precisa e perfezionista. Io sono l’alunno che copia i compiti dalla più brava della scuola: su tante cose sono sbadato».

Vi conoscevate già?

«Sì! Nel 2000 Paola Barale condusse in prima serata uno show su Italia 1, si chiamava “Macchemù”. Mi chiesero di ballare con Lorella: non mi sembrava vero. Poi abbiamo lavorato in altri programmi come “La notte vola” su Canale 5 e “Uno di noi” su Rai1».

Quando si è sentito per la prima volta alunno?

«Più volte, non tanto nella mia prima scuola di danza, che era un po’ come casa, ma quando mi sono affacciato alla professione piena di ostacoli e di treni da non perdere. Come quando scappai da “Domenica in”...».

Ma come?

«Confesso: ero nel corpo di ballo nell’edizione di Amadeus del 1999. Chiesi alla coreografa se potevo fare nel frattempo qualche esperienza fuori dal programma e lei mi disse di no. Così mi finsi malato, ma in realtà ero in Inghilterra per un videoclip di Kylie Minogue».

È una roba da matti!

«Sì, lo so (ride) mentre non so come venni reintegrato e non licenziato. Finita quella stagione sono tornato di nuovo all’estero senza sapere una parola di inglese ma con il desiderio di vedere cose nuove. In realtà dentro di me sapevo che non avrei voluto ballare per molto altro tempo ancora».

Perché?

«Ero incuriosito dal lavoro dietro le quinte. Se danzi, esegui. Volevo invece dare vita alle mie idee. A 29 anni ho detto basta».

Così per 15 anni non ha ballato...

«Esatto. Il ritorno è stato al Serale di “Amici” e solo Maria De Filippi poteva convincermi a farlo. Ero in ansia totale. Dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo».

E Lorella che cosa le ha detto?

«Mi ha riso in faccia. Mi chiedeva se stessi scherzando. In effetti ho ritrovato su quel palco la stessa intesa con lei di un tempo. E poi le sfide tra professori sono un pretesto troppo divertente per tirarsi indietro».

Sui social la sua compagna, la cantante Giorgia, ha commentato le sue esibizioni come una fan sfegatata.

«Lo è! Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati».

So che durante Sanremo ha pianto quando Giorgia ha duettato con Elisa.

«Mi emoziona la sua voce e quando ha cantato con Elisa, come molti di voi, non capivo più niente per la bellezza di quel momento. Ero sul divano letteralmente in lacrime».

Quale pregio le riconoscono?

«La capacità di supportare i ragazzi. “Amici” è il più grande simulatore della vita professionale di un ballerino. Molti sono alla prima esperienza e hanno bisogno di gestire la pressione, il senso di competizione e la grandezza dell’opportunità».

Che cosa dice ai suoi talenti?

«“Siate voi stessi e divertitevi”. Questa frase non è un modo di dire: puoi essere bravo quanto vuoi, ma al cuore del pubblico deve arrivare prima la persona che sei. L’artista si può costruire, ma l’affetto della gente verso di te è la cosa che conta di più e rimane nel tempo».