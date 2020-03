“Family food fight”: su Sky Uno il primo cooking show formato famiglia

11 Marzo 2020 | 18:03 di Beatrice Mastromatteo

La vera protagonista di “Family food fight”, il nuovo cooking show in onda su Sky Uno e prodotto da EndemolShine Italy, è la famiglia. Sì, perché a sfidarsi tra i fornelli saranno diversi nuclei familiari, che devono dimostrare la propria passione per la cucina più tradizionale e casalinga.

A giudicarli, di puntata in puntata, ci saranno due veterani dei cooking show, vale a dire lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo e l’imprenditore americano Joe Bastianich. Quest’ultimo sarà inoltre affiancato dalla madre, Lidia Bastianich, imprenditrice a sua volta, che ricopre il ruolo di terzo giudice: la famiglia, insomma, è presente anche nella giuria. In palio, oltre al titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight, c’è un premio di ben centomila euro.

Il programma, adattamento italiano di un format americano, si basa su diverse prove culinarie - tre per ognuna delle sei puntate - che ogni famiglia concorrente deve affrontare. A differenza di ciò che accade per altri cooking show, in “Family food fight” non vedremo piatti gourmet o impiattamenti spettacolari: ciò che conta, infatti, è dimostrare di conoscere a fondo la cucina più genuina e tipica del nostro Paese e saper fronteggiare gli ostacoli che, di volta in volta, vengono posti sul percorso dei concorrenti. I giudici potranno inoltre osservare gli sfidanti attraverso un monitor, per studiare le varie dinamiche famigliari che si creeranno durante le sfide e che saranno fondamentali per conquistare la vittoria.

“Family food fight” è dunque un cooking show nuovo, che promette un’atmosfera calda e familiare, all’insegna della buona cucina. L’appuntamento è per giovedì 12 marzo, alle ore 21:15, su Sky Uno.