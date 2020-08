Fausto Leali concorrente al Grande Fratello Vip 5

17 Agosto 2020 | 14:46 di Lorenzo Di Palma

Fausto Leali sarà un concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ad “ufficializzare” la sua partecipazione alla prossima edizione del GF Vip, in partenza a settembre in prima serata su Canale 5 è proprio Sorrisi & Canzoni oggi in edicola con Jerry Scotti in copertina.

Leali (75 anni) ha già partecipato a vari talent come Music Farm, Tale e quale show, Ballando con le stelle, Ora o mai più eIl cantante mascherato, ma questa è la sua prima partecipazione a un reality. Reality che sarà condotto come la passata edizione da Alfonso Signorini e avrà come opinionisti il riconfermato Pupo affiancato però non più da Wanda Nara, bensì da Antonella Elia.