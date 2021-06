Filippo Bisciglia riparte con “Temptation Island”

«Il momento più bello? Lo sbarco dei fidanzati in Sardegna» dice il conduttore del reality al via il 30 giugno su Canale 5 Filippo Bisciglia Solange Savagnone







All’ottava edizione di “Temptation Island”, Filippo Bisciglia ha ormai i suoi rituali fissi. Fra questi, la prima intervista che da tradizione dobbiamo fargli noi di Sorrisi: «Perché portate bene!».

Allora Filippo, vaccino fatto. Taglio di capelli, pure. Manca solo la scritta sulla sabbia della Sardegna ed è pronto per condurre di nuovo “Temptation Island”.

«Manca la scritta, lo so. Ho avuto molto da fare, non sono andato ancora al mare perché ho parecchio da studiare. Ma devo farla. Appena finiamo l’intervista magari ci vado! Ho anche l’accendino giallo per accendere il falò, insomma è tutto pronto».

Format vincente, non si cambia. O ci saranno delle novità?

«No. Il format è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi (sei coppie senza figli in comune vivono separate per 21 giorni in due villaggi assieme a dei single di sesso opposto, ndr). Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare».

Grandi problematiche che emergeranno quest’anno?

«Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlare tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown».

Ci sono già stati momenti memorabili?

«Solange, non ho una risposta per te (dice ridendo, citando la famosa frase che dice al falò ai fidanzati: “Non ho un video per te”, ndr). Per me un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio. Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta».

Almeno ci racconta una sua papera recente?

«L’altro giorno, mentre parlavo durante un falò, mi è entrata in bocca una falena! Ho dovuto ricominciare tutto il discorso daccapo».

Infine, una curiosità. Ho visto su Instagram una foto di lei con una barboncina. È sua?

«Molly sta con mia mamma, gliel’ho regalata io. Ma io e Pamela (Camassa, la sua fidanzata, ndr) l’abbiamo tenuta un mese perché i miei genitori hanno avuto il Covid. Quando gliel’abbiamo ridata, ci è mancata tanto. È come se fosse mia. Amo i cani. Prima o poi ne prenderemo uno anche noi: così allargheremo la famiglia».