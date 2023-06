Filippo Bisciglia: «“Temptation Island” è la mia isola felice»

Il conduttore ci parla della nuova edizione e delle sue piccole manie... Filippo Bisciglia Credit: © Fabrizio Cestari Solange Savagnone







Ammettiamolo: l’anno scorso è stata un po’ meno estate, senza le serate davanti al falò di “Temptation Island”, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, tornato dal 26 giugno su Canale 5 per sei puntate. Alla conduzione ritroviamo Filippo Bisciglia, particolarmente felice di essere di nuovo all’Is Morus Relais, il resort sardo situato a Santa Margherita di Pula (Cagliari) dove si trovano i due villaggi in cui le coppie vivranno separate per 21 giorni circondate da single: «Sono felicissimo, aspettavo questo momento, ma non solo io. Anche tutte le persone che lo scorso anno incontravo per strada, al supermercato, dal dottore, ovunque, mi dimostravano un affetto meraviglioso».

Cosa le hanno detto di questa “pausa”?

«Non appena mettevo su Instagram la foto di un gelato o di un cane, tutti mi chiedevano: “Sì, bello ma Temptation quando torna?”. Nelle scorse settimane sono andato anche da Silvia Toffanin a “Verissimo” e ho potuto sentire anche dal vivo l’affetto delle persone in studio».

Anche lei si sarà sentito un po’ orfano, senza il programma.

«Sì, mi è dispiaciuto molto, e ho sperato fino all’ultimo che si potesse girare prima».

Cosa ha fatto nel frattempo?

«Altri due programmi su Sky e un po’ di ospitate. Ma mi sento davvero fortunato a condurre uno dei programmi più visti della prima serata di Canale 5. Certo, arrivasse qualcosa durante l’inverno sarebbe bello, sogno sempre di condurre un game show, ma aspettiamo».

Programma vincente non si cambia. È così?

«Come avete visto c’è una coppia in più, sono sette e non più sei come in passato. E qui sono finite la novità».

Che impressione si è fatto finora delle coppie?

«Sono veramente carini, simpatici, educati: mi piacciono tanto. Anche esteticamente. Sono tutti giovani. Ci sono storie interessanti e diverse».

Intanto lei ha cambiato look...

«Sì, ho scelto abiti di un paio di taglie più grandi. Volevo essere più moderno e non vestirmi da “boomer”. Va di moda il taglio largo e mi ci sento a mio agio».

Ci racconta che cosa ha messo nella sua valigia per la Sardegna?

«I primi due anni portavo due o tre valigie e non so quante scarpe. Adesso viaggio leggero e in valigia metto qualche maglietta, felpe e pantaloncini. Anche perché in realtà tutto l’abbigliamento parte prima di me con la nave».

C’è un oggetto che si porta sempre dietro quando lavora?

«Qui si apre un mondo! Il mio portafortuna numero uno è da sempre un accendino giallo senza il quale non giro. Deve donarmelo ogni anno una persona diversa che mi vuole bene, una volta me lo sono regalato io stesso. Questa volta è toccato a mia mamma, sono andato a prenderla un sabato pomeriggio e abbiamo cercato una tabaccheria aperta. Alla fine dell’edizione, l’accendino viene dato a Francesca, la mia truccatrice, che li tiene tutti. In più ho una lacca che usavo i primi anni e che mi porto dietro anche se non la uso più e un pupazzo di Peppa Pig, regalatomi da un bambino alcuni anni fa per “Temptation”, che metto sempre dentro un armadietto. Poi ho un paio di mutande viola bucate che avevo quando giocavo a tennis e che indosso sempre durante l’ultimo falò della puntata finale. Anche l’orzaiolo mi viene puntualmente (tranne l’anno scorso). Per finire con i portafortuna, la prima intervista deve essere sempre con voi di Sorrisi!».

In Sardegna dove alloggia?

«Tra i due villaggi dei fidanzati, che sono molto distanti. Ho sempre la solita stanza che deve avere la medesima disposizione dei mobili dell’anno precedente. Infatti cambio tutto appena arrivo: i divani in salotto li metto sotto l’androne, il tavolino di legno che stava in un’altra casetta l’ho riportato qui, la zanzariera deve essere sempre chiusa. Lo ammetto, sono un po’ fissato».

Giochiamo alle tentazioni: il cibo a cui non resiste?

«I Mikado, la Nutella, il Philadelphia e le sottilette. Ma ora sono a dieta, sono dimagrito sette chili perché avevo messo su la pancetta. E poi vedendo Pamela (Camassa, la fidanzata, arrivata quarta a “L’isola dei famosi”, ndr) che dimagriva, ci ho provato anche io».

Ai suoi amici non sa dire di no quando...

«Mi chiedono di giocare a padel. All’inizio lo odiavo, lo chiamavo il tennis dei criceti! Ma un giorno Teo Mammucari mi ha invitato a giocare per un evento e da lì mi è piaciuto, mi sono perfezionato e ho preso lezioni».

Shopping: cosa la tenta?

«Quando entro in un negozio di elettronica mi comprerei tutte le diavolerie piccole, tipo la macchinetta per fare la cremina nel latte. Però non sono un patito. Mi piacciono gli orologi e una cosa a cui non rinuncio è spendere per mangiare. Mi piace tutto, tranne la trippa. Da piccolo non volevo andare a mangiare perché stavo giocando con i soldatini, e mia madre si arrabbiò e mi costrinse a mangiarla: da allora la detesto».

Il vizio che la perseguita?

«Forse lo sport. Non bevo e non fumo più da un anno e mezzo. Ho smesso perché quando ho avuto il Covid, senza sintomi, mentre stavo guardando una serie in tv, per due secondi ho sentito un dolore forte al centro del petto e ho pensato che sarei morto. Così sono passato alle sigarette elettroniche».

Cosa la seduce in una donna?

«Dopo 16 anni assieme a Pamela, mi seduce il suo essere dolce, carina e “a modo”. Non è mai fuori posto. Amo il suo sopportarmi e supportarmi. Mi è mancata molto in questi mesi che è stata in Honduras. Ogni tanto le mandavo dei video su Whatsapp che però ha visto soltanto quando ha acceso il cellulare. L’ultimo accesso risaliva all’8 aprile...».

Come ha vissuto questo periodo lontano da Pamela?

«Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. L’ho vissuto da solo. A casa ero sempre collegato a Mediaset Extra e la vedevo in continuazione».

Che cosa le ha insegnato questa esperienza?

«Una cosa molto importante: che non c’è un me, ma soltanto un noi».