Flavia Vento ha abbandonato “La pupa e il secchione show“. Ecco perché

Flavia Vento ha un problema con i reality. Oggi diventa sempre più fitta di mistero la notizia che già ufficializzata pochi giorni fa in merito allo show di Barbara D'Urso. Durante la seconda puntata dello show di Italia 1 “La pupa e il secchione show“, la pupa Flavia Vento (in coppia con il secchione Aristide Malnati) è stata candidata all'eliminazione per un punteggio troppo basso in classifica, nella prova finale chiamata "Bagno di cultura“. Barbara ha deciso che, nonostante fosse la coppia perdente, nessuno sarebbe stato eliminato. Eppure Flavia aveva già dato segni di non vedere l'ora di perdere la sfida, allontanandosi dalla doccia (Barbara D'Urso l'ha più volte invitata a rientrare) e sostenendo di non vedere l'ora di rivedere i suoi cani. Déjà vu? Eh sì, è un copione che si ripete o quasi.

Proviamo a partire dall'inizio: nel 2004 nel celebre e indimenticato reality “La fattoria” condotto da Daria Bignardi, chiamata nel ruolo di contadina, la Vento lascia dopo appena sei giorni. Qualche anno dopo si trova nel cast de L'Isola dei famosi. È il 2008 e resiste ben 14 giorni (è il suo record storico). Nel 2012, invitata a un riscatto sempre nelle vesti di naufraga, rimane solo 7 giorni. Dopo 8 anni, inciampa di nuovo in un ritiro: è il 2020 e lascia la casa del Grande Fratello Vip dopo appena un giorno per la troppa distanza dai suoi cani, che dovrebbero essere sette.



Fin subito dopo la seconda puntata de “La pupa e il secchione show“, si era reso chiaro un possibile abbandono (perché delusa dall'essere così bassa in classifica?). Le motivazioni non sono ancora chiare, ma da quello che è trapelato da un video in anteprima sulla pagina Instagram Trashitaliano fornito da Mediaset Infinity, la soubrette sarebbe stata delusa dal dover dormire (proprio per la sua posizione in classifica) nella peggiore stanza della villa, quella più piccola e con i letti più scomodi riservata a chi ha ottenuto bassi punteggi in puntata. Non è tutto: al telefono con Barbara D'Urso si è detta inadatta al contesto reality. Le ragioni concrete di questo abbandono verranno poi svelate per intero il 29 marzo.

La scusa dei cani, che aveva già palesato, non sembra il fondamento reale di questo abbandono.

Chi ci sarà al posto di Flavia Vento?

Nel corso di Pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D'Urso già il 25 marzo ha dato alcuni suggerimenti su chi potrebbe prendere il posto di Flavia al fianco di Aristide. Ha detto: “Non si tratta di Paola Caruso, ma proprio un’altra. L’identità la sveleremo martedì in puntata, ma posso darvi degli indizi. Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv. Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte. Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Posso dirvi che è una pupissima. Se ha già fatto La Pupa e il Secchione? Non posso dirlo, non fatemelo dire, ve lo dirò martedì sera“. Tutto riconduce alla figura di Francesca Cipriani, che stando ai suoi social, fino a ieri però non era in isolamento (necessario per evitare potenziali contagi da Covid). Martedì 29 avremo la risposta a questa domanda.