Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022

Undici anni dopo la sua vittoria, la cantautrice torna al talent nelle vesti di conduttrice Francesca Michielin Credit: © Andrea Bianchera Cecilia Uzzo







Francesca Michielin ha l’X Factor, così impresso che sarà proprio lei a condurre l’edizione 2022 del talent di Sky. La carriera della cantautrice è cominciata proprio su quel palco nel 2011: un palco che ha saputo conquistare, puntata dopo puntata, fino alla vittoria finale. È proprio la sua carriera, dal primo provino, l’oggetto del video che lei stessa ha pubblicato sui social, a conferma dell’annuncio Sky: «Si ritorna dove tutto è iniziato» scrive l’artista.

Un’edizione quasi familiare, ma decisamente artistica, quella di X Factor 2022: così, quantomeno, sembrano le premesse, a partire dalla giuria – composta da Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi – alla conduttrice, Francesca Michielin per l’appunto.

Francesca ha collaborato tante volte con Fedez, compreso il duetto "Chiamami per nome" presentato al Festival di Sanremo 2021, scritto proprio da Dargen D’Amico, che ritroveranno seduto al tavolo dei giudici. Il talent di Sky per Francesca Michielin non sarà del tutto un debutto alla conduzione, l'abbiamo già vista alla guida del programma "Effetto Terra" (sempre su Sky) e ha dato prova di grande versatilità. Si è cimentata anche come scrittrice: il suo primo romanzo si intitola "Il cuore è un organo" (Mondadori). Solo negli ultimi 12 mesi Francesca Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra e nella serata delle cover, è stata autrice e produttrice per artisti del calibro di Fabri Fibra e con il brano "Nei tuoi occhi", dalla colonna sonora del film "Marylin ha gli occhi neri" con Miriam Leone e Stefano Accorsi, ha ottenuto la nomination ai David di Donatello nella categoria “Miglior canzone originale”.