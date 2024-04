Francesco Benigno escluso da “L’isola dei Famosi”: le parole di Vladimir Luxuria

Dopo la squalifica del concorrente, ecco le prime parole ufficiali in puntata da parte della conduttrice Alessandro Alicandri







Nella puntata del 18 marzo, Vladimir Luxuria ha offerto qualche delucidazione sull'improvvisa esclusione di Francesco Benigno, l'attore arrivato a "L'isola dei famosi" pochi giorni fa e squalificato dal programma.

La conduttrice enuncia prima il comunicato ufficiale e poi aggiunge un piccolo appunto finale. Ecco cos'ha detto la conduttrice:

«Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti di Benigno, comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento. Un regolamento che ogni naufrago firma prima di partire. Un episodio in particolare ha reso necessario il suo allontanamento, un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa. Abbiamo deciso di non mostrare le immagini dell'episodio in questione per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile. E vorrei anche aggiungere qualcosa di mio, perché quello che ho letto era un comunicato. Io questa scena l'ho vista. Sull'isola si litiga. Si può discutere, ma non si può trascendere. E penso che il fatto che noi non mostriamo queste scene, che non sono per niente esemplari, ve lo assicuro perché le ho viste, sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma che forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci di non mostrare queste immagini».

Il motivo di questa frase è legato alla richiesta sui social dell'attore (prima della puntata) di mostrare questi video perché ritiene di non aver fatto nulla di lesivo del regolamento.