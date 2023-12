Gabriele Citti è il vincitore di “Bake off Italia”: «La pasticceria è il mio rifugio»

È stato proclamato “miglior pasticcere amatoriale” dell’anno con il plauso dei tre giudici Barbara Mosconi







Gabriele Citti (23 anni il 21 dicembre) arriva da Lucca, studia ingegneria biomedica all’Università di Pisa e il 15 dicembre, vincendo l’11a edizione di “Bake off Italia” su Real Time, è stato proclamato da Benedetta Parodi “miglior pasticcere amatoriale” dell’anno con il plauso dei tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Sei stato il più giovane concorrente di questa edizione. Anche il più bravo?

«Il più bravo non lo so, vari concorrenti erano all’altezza della finale e in grado di alzare la coppa. Il fato ha voluto così».

Gli altri 15 cosa avevano meno di te?

«Difficilmente riesco a dire cose negative di altri. Forse mi ha premiato l’originalità, quel pizzico di freschezza e diversità».

C’è qualcosa che hai invidiato a qualcuno di loro?

«Tommaso ha una velocità che lascia senza parole. Fabio è pura tecnica».

Da quanto sognavi di partecipare a “Bake off”?

«Da sempre, lo guardavo dalla prima edizione, ero piccolo e mi chiedevo: “Come faranno a fare queste cose in così poco tempo?”. Finché mi sono detto: “Proviamoci”. Mi piace provare tutto, anche il mondo della tv».

Come sei stato selezionato?

«L’anno scorso ho compilato un form su Internet e mandato un video e delle foto di torte che avevo fatto, poi ho parlato con gli autori in videochiamata e infine sono andato a Milano portando una torta, una tris ai tre cioccolati con una marquise al cacao alla base».

Dei tre giudici chi eri più ansioso di incontrare?

«Damiano Carrara, è davvero moderno o sarà perché lo associavo a Lucca e al mio mondo. Lui nel programma ci teneva a farmi fare bella figura, ma era anche il più severo e attento al minimo dettaglio».

E gli altri?

«Ernst Knam è il più tradizionale, Tommaso fa un po’ da spartiacque».

Quanto hai pianto durante il programma?

«Tre volte. Quando i giudici hanno assaggiato la torta di mio nonno, quando ho rivisto la nonna nella puntata con l’arrivo a sorpresa dei parenti e nell’ultima puntata ho pianto durante tutte e tre le prove».

Nella vita sei studente di ingegneria biomedica.

«Sono al quarto anno, mi mancano tre esami, il prossimo anno fra aprile e giugno dovrei fare la tesi e laurearmi».

Cosa c’entra l’ingegneria con la pasticceria?

«In realtà sono due cose completamente distinte, se penso all’una non penso all’altra, la pasticceria è un po’ il mio rifugio, il mio sfogo, cucinare in generale, non faccio solo torte».

Come hai imparato a cucinare?

«È una tradizione di famiglia, cucinano tutte, nonne, zie, mamma, sono abituato a mangiare bene, anche se nessuna di loro fa la pasticceria, mia mamma non è capace a fare le torte neanche usando gli ingredienti già confezionati».

Come studi le torte da preparare?

«Sfoglio un po’ di libri e poi mi guardo i social, ormai basta scrivere su Internet “torta con crema pasticcera” e compaiono tutte, dalla classica torta della nonna a quella di pasticceria».

Il primo dolce da pasticceria opera tua?

«Quattro anni fa per il compleanno di mia cugina, una cream tart decorata con fiori veri e macaron tutto fatto da me».

La torta che sognavi da bambino?

«Mi ispiravano tantissimo le torte alte, non mi spiegavo come potessero crescere così, e le torte di pasta da zucchero, tempo fa ne ho fatta una decorata con un presepe tutto di pasta da zucchero. Sono molto attento alla decorazione delle torte, anche l’occhio vuole la sua parte».

Ti sei presentato a “Bake off” con un sablee frangipane e namelaka al pistacchio e confettura di lamponi.

«È una delle torte che faccio spesso, a casa pistacchio e lamponi vanno per la maggiore, ho creato questa torta per la famiglia, è la preferita dei miei genitori, purtroppo loro non amano il cioccolato ed è un grosso probema».

Il tuo assaggiatore di fiducia?

«Mio fratello Alessio, ha 18 anni, non cucina nulla, ma è un giudice molto severo, chiedo a lui il primo giudizio, lui ha la confidenza per dire certe cose che ti spronano a fare di più».

Hai dichiarato che il tuo sogno è unire la passione per i dolci e la fotografia.

«Ovunque vado prendo il telefono e fotografo tutto, rivedere le foto dà vita ai ricordi. Così mi piace cucinare le torte e fotografarle se sono venute bene».

Usando anche i social?

«Fotogrando, filmando, montando dei video che poi metto su Instagram. È bello ricevere messaggi con richieste di consigli, “ma come si fanno i biscotti?”, “mi dai la ricetta della pastafrolla?”. Io sono una persona aperta, cerco di rispondere a tutti».

Tua mamma dice che eri un bambino “testardo e determinato” e che ottieni quello che vuoi. Ora che hai vinto “Bake off” cosa farai?

«Non ho ancora pensato a quello che sarà il mio futuro, ora devo pensare all’università e terminare il corso di studi, sono più concentrato sul presente e cerco di cogliere le occasioni che arrivano».

Il dolce con cui festeggerai la laurea?

«Vorrei riproporre qualcosa nello stile del dolce che ho fatto durante la finale. Sicuramente farò una superfesta dove inviterò gli altri concorrenti, io la concorrenza non l’ho mai sentita».