Gabriele Corsi torna con “Il contadino cerca moglie”

Giovedì 27 aprile, in prima serata sul Nove, con 7 nuovi contadini e una contadina Solange Savagnone







Scalda i motori “Il contadino cerca moglie”, il reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che fa trovare l’amore e cambiare vita a chi è disposto a lasciare la frenesia della città per trasferirsi in campagna. In attesa di vedere il programma, che andrà in onda in autunno, giovedì 27 aprile alle 21.25 sul Nove (e in streaming su Discovery+), andrà in onda la puntata speciale durante la quale saranno presentati i contadini che offrono il loro cuore - e relativa azienda agricola - a una potenziale anima gemella. A condurre il programma, sarà per la terza volta Gabriele Corsi.

Gabriele sei contento di tornare a lavorare in campagna?

«Finalmente! Mi piace tantissimo, sono realtà belle giovani che se non avessi fatto questo programma non avrei avuto modo di conoscere. Quest'anno poi ci sono cose bellissime. Un contadino che coltiva fragole e un altro i melograni i cui frutti, con i quali si fa il succo, ho scoperto si chiamano melagrani, mentre l'albero è appunto il melograno. Imparo sempre qualcosa. Mostriamo delle realtà che sono delle eccellenze e poi siamo di attualità visto che si parla tanto di ritorno al lavoro nei campi».

Ci saranno novità nella prossima edizione?

«Molte. Nella puntata di presentazione dei “candidati”, scoprirete che c'è anche una donna. Una contadina abruzzese molto tosta, che addestra cavalli. E poi sempre di più cercheremo di mostrare la vera vita di campagna. Questa volta andremo direttamente con le/i pretendenti nel posto dove vive il contadino/a in modo che si rendano conto di che vita li aspetta. Non ci sarà più la puntata dove in una villa si ritrovano tutti assieme prima di andare ognuno nella sua tenuta, perché ci siamo resi conto che così era più efficace. Sarà una sorta di terapia d'urto ma è anche più corretto, perché così si capisce subito di cosa si tratta. È una produzione complessa: non c'è un premio in palio e si può andare via in ogni momento, tant'è che la troupe è a disposizione h 24 perché già in passato è successo che nel cuore della notte una ragazza se ne volesse andare via...».

Cosa ci puoi anticipare dei protagonisti della puntata speciale?

«Abbiamo ragazzi tenerissimi e coraggiosi. Sono una bellissima cartina di tornasole del Paese, sono tutti abbastanza giovani, motivati e dicono tutti la stessa cosa: si sono rivolti al programma per trovare qualcuno che condivida la loro vita, che è un'esperienza spesso estrema. Per esempio, la ragazza protagonista va a cavallo, in moto ed è super sportiva. Un po' potrebbe intimorire e starle dietro non è semplice. Però i pretendenti devono vedere dove vivono queste persone che mostrano le loro aziende ma soprattutto le rispettive famiglie. Già da questo i potenziali partner capiscono a cosa vanno incontro».

In quali regioni ci porterete questa volta?

«Lombardia, in Valtellina, Campania vicino Caserta, Abruzzo, Romagna, Puglia... Sono otto candidati tra i quali ne sceglieremo cinque tra quelli che ricevono più candidature. È capitato che qualcuno non ne ricevesse quasi. Le candidature che arrivano, infatti, sono tantissime, ma poi dobbiamo scremare e capire chi è davvero motivato».

Gli 8 nuovi contadini

Volete conoscere meglio gli otto protagonisti in cerca d'amore della prossima edizione di “Il contadino cerca moglie”? Se pensate che tra loro possa esserci la vostra anima gemella, inviate la vostra candidatura a: nove.tv/casting.