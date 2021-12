“GF Vip”, Alfonso Signorini: «Vippoooni? Preparatevi a far baldoria»

«Mi piace creare un’atmosfera familiare. Sarà tutto movimentato, pieno di allegria, canzoni e buon cibo» spiega il conduttore Alfonso Signorini Solange Savagnone







Nella casa più spiata d’Italia fervono i preparativi per le Feste. E non mancheranno le sorprese, come ci anticipa il conduttore Alfonso Signorini.

Partiamo dalla buona notizia: venerdì 24 non andrete in onda…

«La Vigilia la passo a casa, per me è sacra. Dal 20 dicembre abbiamo deciso di sospendere la doppia messa in onda che ritornerà dal 20 gennaio, il lunedì e il giovedì anziché il venerdì».

Che Natale sarà per lei?

«Particolare. Ho deciso, essendo molto stanco, di passarlo da solo in montagna, a casa mia, e non vedo l’ora di andarci per ricaricarmi, stare all’aria aperta e vedere le mie montagne. Ho già ordinato l’abete da mettere in terrazzo. Il 20 dicembre, dopo la puntata, salirò in macchina e andrò direttamente a Cortina a decorare l’albero e tutta la casa: per me gli addobbi sono sacri. A Natale andrò alla messa di mezzanotte e sarò felice».

Porterà qualcuna delle sue tradizioni nella Casa del “GF Vip”?

«Io qualche spunto lo do sempre, come i risvegli con le arie di Maria Callas. A Natale mi piacerebbe ricreare anche nella Casa del “GF Vip” l’atmosfera che si respira nelle case degli italiani. Ci sarà chi dice che è kitsch, ma a me piacciono i sapori popolari. Ho anche fatto chiedere a Katia Ricciarelli di insegnare le parole agli altri concorrenti: ci sarà un concerto di Natale dove tutti si esibiranno nelle canzoni tradizionali come “Jingle bells”».

L’altra sera i ragazzi hanno addobbato l’albero. Le decorazioni sono opera loro?

«In parte. Abbiamo dato loro del pannolenci a forma di cuore, delle palline e degli oggetti di legno che hanno decorato e appeso all’albero. Ci sono dichiarazioni d’amore a parenti, mogli e figli. È un albero che racchiude lo spirito di questa Casa dove si incrociano mille storie».

Hanno il calendario dell’avvento?

«Ci siamo posti la questione, ma o lo davamo a tutti oppure a nessuno, altrimenti sarebbero nate questioni su chi avrebbe ricevuto il dono. Così abbiamo preferito lasciare stare».

Manca solo il presepe…

«Il presepe ci sarà, sono in arrivo le statuette di Genny Di Virgilio, artigiano di San Gregorio Armeno a Napoli. Molte avranno le sembianze dei vipponi, che diventeranno pastorelli».

Non avete pensato a un presepe vivente?

«No, avremmo rischiato la blasfemia (ride). Ci sarebbero stati molti asini e buoi, ma nei panni di Maria e Giuseppe chi avremmo potuto mettere? Meglio evitare».

Ma se qualcuno chiedesse di assistere alla messa di Natale?

«Il problema sono le norme anti-Covid: un sacerdote in casa non può entrare se non dopo aver fatto una settimana di isolamento e non credo ci sia qualcuno disposto a farlo. Nessun concorrente però, nelle edizioni che ho condotto, me l’hai mai chiesto, con mio grande sconcerto. Ma se lo chiedessero, l’unica cosa che potremmo fare è lasciargliela vedere in tv».

Quindi i vip possono fare richieste particolari in questo periodo?

«Le richieste sono sempre le stesse: poter vedere i parenti durante il giorno di Natale o della Vigilia. Oppure sono di carattere culinario. Daremo loro dei tablet, sempre sotto la supervisione degli autori in modo che non ci siano soffiate. Oppure faranno videochiamate dal confessionale».

Possono ricevere regali?

«Sì, ma prima saranno sanificati nel rispetto delle norme anti-Covid».

E lei donerà loro qualcosa?

«Il mio regalo è stato bocciato: volevo mandare un parrucchiere e una visagista, che facessero capelli e massaggi per il viso a tutti, ma, come ho detto, i due professionisti avrebbero dovuto fare una settimana di quarantena e in questo periodo non potevano permetterselo».

Tra loro si faranno dei regalini?

«Sì, possono chiedere agli autori qualcosa da confezionare per fare delle sorprese. Qualcuno si è già organizzato. Per esempio, Valeria Marini ha chiesto dei ferri da maglia, forse farà delle calze da regalare a tutti. Non so cosa succederà. Sarà tutto molto movimentato e pieno di allegria, canzoni e momenti festosi».

Ci saranno menù speciali?

«Certo. Ci saranno grandi e ricchi menù, gare culinarie e le tradizioni della cucina etiope, genovese, napoletana per accontentare tutti. Probabilmente arriveranno i contributi di chef e pizzaioli famosi. Sarà una settimana enogastronomica, come per tutti noi».

Cucineranno sempre loro?

«Devono. Anzi, quando lo fanno, come le serate a tema del sabato, diamo il kit con le ricette e i video tutorial di “GialloZafferano”».

Il 31 dicembre non sarete in onda. Avviserete i reclusi quando scatta la mezzanotte?

«In realtà l’orologio ce l’hanno: hanno scoperto il timer del forno e usano quello. E poi credo ci sarà il conto alla rovescia degli autori».

Darà un’occhiata quella sera alla diretta su Mediaset Extra?

«Io alle 22 sarò già a letto, per carità! Appena vedo un trenino, scappo. Loro festeggeranno, avranno una consolle per la musica e tanto altro…».

Cosa augura ai vipponi per il 2022?

«Di continuare a divertirsi e a emozionarci come stanno facendo. Non è facile mettersi in gioco così in un reality e loro sono generosi. Io non lo farei mai e gliene sono grato. Auguro loro di continuare a vivere pienamente questa esperienza fino al 14 marzo, poi liberi tutti!».