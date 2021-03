“GF Vip”, Antonella Elia e Pupo: «Abbiamo detto ciò che pensavamo»

Tra battute, risate, critiche e tanta simpatia, sono stati anche loro gli artefici del successo della quinta stagione del "Grande Fratello Vip" Antonella Elia e Pupo Antonella Silvestri







Tra battute, risate, critiche e tanta simpatia, sono stati anche loro gli artefici del successo della quinta stagione del "Grande Fratello Vip", che si è conclusa lo scorso 1º marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi.

Antonella Elia e Pupo si sono sempre mostrati due solidi compagni di avventura per il padrone di casa Alfonso Signorini. E noi li abbiamo incontrati per farci raccontare aneddoti e curiosità di questi sei mesi di reality.

Ha vinto Zorzi, gran favorito fin dall’inizio. Ve lo aspettavate...

Pupo: «Sono contento per lui ma lo sarei stato per chiunque, perché questa è una edizione che porterò nel cuore per le forti emozioni che ho vissuto».

Antonella: «L’ho sempre detto che avrebbe vinto Tommaso».

C’è un commento che ora, a spettacolo finito, vi sareste risparmiati?

Pupo: «Dico sempre quello che penso. Sono stato attaccato per il discorso che ho fatto sulle donne che cercano l’uomo ricco o sui consigli che ho dato a Tommaso, del cui talento sono stato sempre convinto. Qualcuno ha detto che Zorzi mi dovrebbe dare il 40% della sua vittoria perché sono stato il suo “motivatore”. Non lo so, ma io sono soddisfatto».

Antonella: «Nessuno. Gli autori mi hanno definita una “opinionista d’assalto” e ne vado orgogliosa. Il difetto più grande di questa edizione è che tutti volevano far pace a ogni costo con inquilini che magari detestavano…».

Il vostro personaggio del cuore di questa edizione?

Pupo: «Fulvio Abbate e Antonella Elia».

Antonella: «Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Dayane Mello».

Un inquilino che non frequenterebbe mai?

Pupo: «Francesca con la K (Francesca Pepe, ndr) per via della sua arroganza, seppur tenera».

La sua personale pagella dei promossi e dei rimandati.

Antonella: «Promuovo Zorzi, Pretelli, Salemi, Mello, Stefania Orlando, Patrizia De Blanck, Abbate, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Cristiano Malgioglio. Quelli che mi hanno convinto a metà sono Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta».

Pupo, lei parteciperebbe al GF come concorrente?

«No, solo se ne avessi davvero bisogno».

E lei Antonella, tornerebbe come inquilina nella Casa?

«L’ho fatto la scorsa edizione e direi di no. Non ho modi dolci e delicati e convivere con degli sconosciuti non è facile».

Tra gli inquilini della Casa, per chi avete avuto un debole?

Pupo: «Amo le over 40. Quindi direi Matilde Brandi, Stefania Orlando e... Antonella Elia».

Antonella: «Ho avuto occhi solo per Pupo e per Alfonso Signorini! Non resto turbata da bicipiti e addominali. Sarei indifferente anche davanti a un Bronzo di Riace».

E delle storie d’amore nate durante questa edizione del GF Vip cosa ne pensate?

Antonella: «Tra le storie autentiche nata nella Casa di Cinecittà c’è quella di Pierpaolo e Giulia, che sono certa continuerà anche fuori».

Tornereste a fare gli opinionisti, anche se vi aspettasse un impegno altrettanto lungo?

Pupo: «Se mi dovessero richiamare sarei contento. Ma ho una gran voglia di tornare a suonare, e nel 2022 ho già il calendario pieno di date con le mie tournée all’estero».

Antonella: «Mi piacciono le sfide. Un percorso così lungo mi ha fatto bene, mi ha fatto maturare e comprendere meglio il mestiere dell’opinionista. Professionalmente è stato un dono».