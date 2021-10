GF Vip, tutte le curiosità sulle Selassié, le Princess della Casa

Le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa già si candidano a diventare personaggi rivelazione di questa edizione Alessandro Alicandri







Sono simpatiche e divertenti: sono le Selassié! Il "Grande Fratello Vip" condotto da Alfonso Signorini è appena cominciato e le tre sorelle Jessica, Lucrezia e Clarissa già si candidano a diventare personaggi rivelazione di questa edizione.

Il motivo è lo stesso che, per altre ragioni, ha reso Tommaso Zorzi il vincitore della scorsa stagione: sono entrate nella casa per mettersi completamente in gioco. Qualcuno ha obiettato che le ragazze non siano realmente famose, ma la verità è che sono già piuttosto seguite sui social. E, soprattutto, “vip” lo sono dalla nascita, essendo tre principesse. Per questo si fanno chiamare, simpaticamente in inglese, “le Princess”.

Discendono infatti da Re Salomone e dalla Regina di Saba e il loro bisnonno è stato imperatore d’Etiopia. Nate da papà etiope e da mamma italiana («La consideriamo la nostra quarta sorella» dicono), vivono da sempre a Roma, anche se per qualche anno si sono dovute trasferire a Londra, un’esperienza inizialmente sofferta che però le ha forgiate nel carattere e rese più sicure.

Le Selassié, com’è ovvio, sono cresciute nell’agio, ma hanno affrontato, oltre alle difficoltà tipiche della loro età, anche il bullismo e gli attacchi razzisti dei coetanei per la loro pelle olivastra, oltre ai pregiudizi di chi guarda alla loro posizione sociale con invidia. Dietro i lustrini, le piume dei loro abiti e la cura meticolosa dei capelli per sentirsi più belle, c’è l’insicurezza di chi per anni ha vissuto l’esperienza della solitudine. Hanno ammesso infatti con sincerità di essere rimaste a lungo chiuse in casa, senza amicizie. Per fortuna però sono cresciute in una famiglia molto unita. Oggi vivono assieme a papà e mamma e sono in sette. Oltre ai genitori, condividono casa con il fratello più grande di 31 anni e un loro cugino.

Jessica è la più grande e ha 26 anni, Lucrezia ne ha 23, e tutti la chiamano Lulù, mentre la più piccola è Clarissa, che ha 19 anni ed è la più riflessiva del gruppo. Come abbiamo visto nella Casa in queste prime settimane, le ragazze sono tre terremoti: dirette e sincere, non la mandano mai a dire. Ma la loro franchezza, invece di creare antipatie, le ha rese molto amate. Katia Ricciarelli le ha subito “adottate” chiedendo di farsi chiamare zia (anche se c’è stato un piccolo screzio per uno scherzo giorni dopo), Alex Belli e Jo Squillo hanno preso molto a cuore la loro storia e Adriana Volpe, opinionista di questa edizione, grazie a una nuova regola del programma le ha rese immuni durante una nomination.

Lulù fin da subito si è affezionata a Manuel Bortuzzo, il giovane affascinante atleta in sedia a rotelle. Manuel ha fatto un po’ fatica ad ambientarsi in un contesto così nuovo e Lucrezia è stata la prima a farlo sentire davvero a casa. Tra i due ben presto sono sbocciate coccole, tenerezze e un bacio notturno. E sui social già si commenta se il loro sarà un vero amore. Interrogato da Alfonso Signorini sul loro rapporto, Manuel ha detto: «Siamo entrambi due ragazzi buoni e molto sensibili, abbiamo questo desiderio forte di sentire affetto ed è molto bello». Su questo emozionante rapporto Lulù ha raccontato: «Anche se ci conosciamo da poco, per me è una persona importante, non potrei fare a meno di lui. Può sembrare strano però mi rende più sicura». È davvero troppo presto per capire se le Selassié arriveranno alla fine di questa esperienza assieme, da finaliste o magari da vincitrici, ma hanno tutte le carte in regola per conquistare l’affetto del pubblico.