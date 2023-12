Gigi D’Alessio: «I bambini non voglio bocciarli, ma motivarli»

È uno dei quattro coach di "The Voice Kids" e a Sorrisi racconta i tanti “no” subiti nella sua vita. Per poi rialzarsi alla grande Gigi D'Alessio Credit: © Rai Andrea Di Quarto







Dopo essere andato a caccia di talenti a “The Voice of Italy” e aver concesso una seconda chance agli stagionati concorrenti di “The Voice Senior”, il coach Gigi D’Alessio oggi è alla ricerca di giovani prodigi a “The Voice Kids”, ogni venerdì su Rai1. Con lui, oltre alla conduttrice Antonella Clerici, i collaudati colleghi Loredana Bertè e Clementino e il nuovo ingresso, Arisa.

Gigi, è più difficile giudicare i bambini rispetto agli adulti?

«Bisogna essere più delicati, sono più fragili. Con loro è più difficile quando devi dire di no. Sono papà di cinque figli, so bene come si parla ai bambini. Si sono presentati in 3.000 e ne ascolteremo un centinaio: significa che hanno già superato diverse selezioni. Poi c’è chi è più o meno pronto, anche psicologicamente. Diciamo che il “no” deve essere un incentivo, più che una bocciatura. Un bambino lo devi motivare, non demoralizzare».

Musicalmente, che cosa hanno presentato i “Kids”?

«Da quello che abbiamo sentito finora, hanno portato tutti i generi musicali e sono molto bravi. Soprattutto in inglese. Rispetto alla mia generazione e anche a quella successiva, hanno una maggiore fluidità con le lingue straniere e una musicalità incredibile. Sono molto più preparati. Il problema, semmai, è che essendo così preparati è più difficile scegliere».

Ecco, come si fa a scegliere? Un bambino è un essere umano (e anche una voce) in evoluzione. Come si valuta?

«Devi capire se c’è musicalità, se c’è qualcuno che suona qualche strumento... Se ci sono le basi per costruire, i pilastri. Poi se sarà un palazzo, una villetta o un grattacielo, si vedrà».

Lei quando ha fatto i suoi primi spettacoli?

«A 14 o 15 anni, però all’epoca suonavo solo il piano. A cantare ho cominciato relativamente tardi: nel 1992, a 25 anni».

Come ha cominciato?

«Io non ho fatto audizioni, solo l’esame di ammissione al conservatorio. Ho cominciato a scrivere canzoni per tutti i cantanti napoletani e vedevo che questi brani avevano successo, seppur a livello locale. A cantare, invece, ho cominciato direttamente con il “re” di Napoli, Mario Merola. Ero il suo pianista e ho fatto il mio primo duetto con lui. Mi piaceva vincere facile (ride)».

Fino a un certo punto. Se ci si confronta con un monumento...

«Sì, poi il problema è continuare! Ho dovuto camminare da solo e piano piano, nel 2000, dopo otto anni di carriera, sette album, il mio primo concerto al “San Paolo” di Napoli (dal 2020, stadio “Diego Armando Maradona”, ndr), è arrivato Sanremo».

Un “no” che ha ricevuto?

«Io? Di “no” ne ho subiti tanti, sempre! Ma la cosa assurda è che li ho ricevuti più da cantante affermato che da principiante. Le radio dicevano: “Questo non lo possiamo suonare”. In “Non dirgli mai” c’era una sola frase in napoletano, e all’epoca era un problema. Oggi c’è Geolier che canta e rappa in napoletano ed è primo nelle classifiche di Spotify. Noi del Sud siamo nati per non avere, quindi se ottenevi successo, riempivi uno stadio, era quasi sospetto. A molti giornalisti arrivava il disco mio e lo cestinavano senza neppure averlo sentito. Sa, oggi tutti a dire che certi cantanti arrivano al successo di botto, senza gavetta, solo con un talent. Con me, che ho cominciato non dal basso, ma proprio dal sottosuolo, c’era questa sorta di pregiudizio. Il mio primo passaggio televisivo è stato a “Unomattina”, alle 6 del mattino. Mi hanno visto solo i fornai. Neppure la mia famiglia: stavano tutti dormendo. Alla fine ho vinto io, sono 31 anni che sto qua a rompere (ride). Un motivo ci deve essere».

Lei ha cinque figli, ma solo uno ha seguito i suoi passi.

«Io non ho mai condizionato i miei figli. Non sono come quei padri di calciatori per cui ogni figlio è Maradona. In casa mia, ovviamente, c’è sempre stato un pianoforte, tanto che Claudio, il mio primogenito, suonicchia, ma non gli andava di fare questo lavoro. Ilaria, invece, può fare tutto tranne che la musica: è totalmente stonata. C’è solo Luca (cantante e rapper che si fa chiamare LDA, ndr) che ha coltivato questa passione e io lo lascio fare. L’unica cosa che gli ho detto è stata di studiare, perché un cantante vede la vita dal buco della serratura, ma un cantante-musicista vede la vita con tutta la porta spalancata. Gli ho detto di seguire le sue passioni, ma di farlo seriamente, perché non è un gioco e non è solo inseguire il successo. Perché poi magari ti fa diventare pigro e non deve essere così, specialmente oggi che il successo dura tre mesi e poi scade come uno yogurt. Invece quando sei pronto, quando sei uno che sta sul pezzo 24 ore su 24, puoi anche scendere o salire, ma hai delle basi solide per continuare».

Come ha reagito quando suo figlio le ha detto che avrebbe partecipato ad “Amici”?

«Gli ho detto di farlo, se gli piaceva. Ma anche se io conosco tutti, non ho mai alzato il telefono per mio figlio, perché non sarebbe giusto nei confronti di chi non ha il padre cantante. E neppure verso mio figlio, perché io voglio che vada con la testa contro il muro e capisca il dolore. I “no” ti fanno pensare: “Perché no? Non sono preparato? Devo studiare?”. Ti fanno crescere. E poi, essendo mio figlio a volte ti puoi prendere le benevolenze di chi mi ammira, ma anche le antipatie di chi non mi stima».

Dopo “The Voice Kids” che cosa succederà?

«Abbiamo appena annunciato l’ottava data a Napoli a Piazza del Plebiscito (tra il 7 e il 16 giugno 2024, ndr) e poi vedremo se ci sarà un tour estivo o se invece andremo nei palazzetti. Intanto sto anche cominciando a preparare un disco, perché adesso sono diversi anni che non esco con qualcosa di nuovo».

Che disco sarà?

«Un disco di musica (ride). Io voglio fare le canzoni. Oggi non si parla più di disco, ma di canzoni. La casa discografica ti dice: “Mi fai 30 canzoni?”. È diventato come quando vai a comprare le pere e le banane. Quindi, io comincio a scrivere e poi vediamo che cosa diventa. Il disco non si fa sulla carta, ma deve venire da dentro»