Giovanni Terzi a “Ballando con le stelle”: «Che fatica!»

Il giornlista racconta la sua avventura al talent di Rai1 Tiziana Lupi







«Per piacere, non dite che sono raccomandato. Io sono super raccomandato!». Giovanni Terzi fa parte della schiera degli aspiranti concorrenti che, prima di riuscire ad entrare nel cast di “Ballando con le stelle”, si sono sentiti opporre almeno un rifiuto: «Conoscevo Milly e le avevo chiesto di partecipare al programma, che mi è sempre piaciuto tantissimo perché mi piace ballare anche senza saperlo fare. Lei, però, mi aveva scartato. Quando poi mi sono messo con Simona (Ventura, ndr), è arrivata la proposta di farlo insieme».

Quindi, chi pensava che la presenza di Simona Ventura l’avrebbe penalizzata si è sbagliato.

«Esatto. Qualche giorno fa Massimo Gramellini ha scritto in un articolo che non ci sono uomini che sanno stare dietro le quinte. Con “Ballando” ho dimostrato che non sempre è così: io sono nell’ombra e Simona mi illumina».

Lei, però, non si è risparmiato: parlare della sua malattia e dell’esperienza in carcere non deve essere stato facile.

«È vero, anche se sono due cose diverse. Parlare della malattia è stato un modo per far capire l’importanza della ricerca: ho scoperto nel 2020 di avere la stessa patologia di cui mia madre è morta in tre anni e, se sono qui, è grazie ai medici dell’ospedale San Matteo di Pavia e proprio perché la ricerca ha fatto passi da gigante».

Il carcere e l’errore giudiziario, invece?

«Sono riuscito a parlare di quell’esperienza, che risale a 25 anni fa, grazie al rapporto con la squadra di “Ballando con le stelle”: con loro mi sento protetto».

Simona nomina spesso i vostri figli: cosa le hanno detto della partecipazione a “Ballando”?

«Erano un po’ preoccupati per la mia salute ma poi hanno fatto sempre il tifo per noi votandoci sui social con i cuoricini».

È vero che da quando è iniziato “Ballando” lei e Simona vi vedete meno di prima?

«Sì, siamo “ballandizzati”! Fare questo programma è molto faticoso anche emotivamente e quando arriviamo a casa siamo distrutti. Però proviamo comunque a ritagliarci dei momenti per noi».

Riuscirete finalmente a sposarvi?

«Abbiamo già una data, nel 2024, che però non diciamo ancora per scaramanzia. Abbiamo anche già i testimoni: Paola Perego per lei e Marco Di Terlizzi, il mio migliore amico, per me. Per l’abito di Simona, invece, dovete chiedere a lei perché, come si sa, il marito non deve sapere nulla del vestito della sposa!».