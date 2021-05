Giulia e Sangiovanni, un amore nato ad “Amici”

Il talent di Maria De Filippi ci appassiona per le gare... e per la storia tra la ballerina e il cantante Giulia e Sangiovanni Alessandro Alicandri







Quella che vi raccontiamo oggi sembra una fiaba. "Amici" si avvia al gran finale, atteso il 15 maggio, ma ad appassionare milioni di italiani non ci sono solo le gare, ma anche un piccolo grande amore nato tra una canzone e un balletto: quello tra Giulia e Sangiovanni.

Partiamo però dall’inizio: Giulia, la ballerina da poco alunna nel talent, nelle prime settimane aveva occhi solo per Sebastian, uno dei ballerini professionisti. Era un amore impossibile, che in lei provocava dolce imbarazzo e in noi tenero divertimento. Proprio Sebastian in tal senso ci aveva raccontato: «Era tutto partito da un suo complimento in sala prove. La cosa mi aveva sorpreso, sono molto timido ma ho mantenuto il massimo rigore che il mio ruolo mi impone».

Poi qualcosa in lei è cambiato. Grazie anche all’aiuto della sua maestra Veronica Peparini, Giulia è cresciuta, ha iniziato a guardarsi attorno, con occhi diversi. Si avvicina il Natale. Con Sangiovanni si ritrovano sempre più vicini, chiacchierando e scherzando fino a notte fonda. Molto presto quella loro vicinanza si scopre essere qualcosa di più di una semplice infatuazione. «Ho le bollicine dappertutto» dice Giulia in sala relax a Rosa, che le risponde: «Hai le farfalle nello stomaco, volevi dire». Lei risponde: «Le farfalle non le ho solo nello stomaco, sono dappertutto».

In quei giorni il giovane cantante e la ballerina, comodi sul divano, si confrontano sull’amore. Giulia ammette di non averlo mai provato. Sangiovanni è un tipo spavaldo e sonda se quella loro affinità abbia uno spiraglio per diventare qualcosa di più di un’amicizia.

L’8 gennaio, mentre lui dorme, lei lo sveglia per chiedere di farle posto. Sul letto, abbracciati, lui le dice: «Io non posso mandarti via, non posso starti distante» e lì arriva il fatidico bacio. Pochi minuti dopo, Giulia corre in sala per ballare. Tommaso, uno dei concorrenti, intuisce subito che c’è qualcosa di strano nel suo volto. La ballerina Martina va oltre: «L’hai baciato? Sì?». Giulia scoppia a ridere correndo in giro per la stanza e abbracciando l’amico Samuele ammette che per lei questo era il primo bacio. «Pensavo che l’avrei dato a quarant’anni e invece...».

Giorno dopo giorno il loro amore cresce. Lui la guarda sognante e le dedica i suoi brani, tra cui la hit "Lady", che ripercorre alcuni momenti della loro giovane storia, comprese le insicurezze della loro età. Il brano è diventato da poco Disco di platino e Sangiovanni ha dichiarato: «Questo successo è anche merito di Giulia». E mentre il pubblico fa il tifo per loro, il papà di Giulia, in un primo tempo gelosissimo, ora ammette che il ragazzo è simpatico. Mentre la mamma dice: «Mi sembrano così felici!».