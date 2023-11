Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli conducono insieme “Ex on the beach Italia”

La quinta stagione del reality dal 22 novembre su Paramount+ con i primi due episodi Carmen Pugliese







Quando li raggiungiamo al telefono, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono insieme. Vivono in simbiosi. Ormai condividono la casa, il loro nido d’amore a Milano, il tempo libero e anche il lavoro. Sono infatti i conduttori di “Ex on the beach Italia”, il “dating reality show” (un mix tra incontri d’amore e reality) giunto alla quinta stagione, dal 22 novembre sulla piattaforma di streaming Paramount+ con i primi due episodi e, in seguito, con un nuovo episodio a settimana.

Cosa ci dobbiamo aspettare? Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza da sogno in Colombia per vivere un’avventura indimenticabile, conoscersi e magari trovare l’amore. Quello che non sanno, però, è che ogni giorno dalla spiaggia spunterà uno dei loro ex a rovinare il divertimento!

Come vi siete trovati nel ruolo di conduttori?

Giulia Salemi: «Vai, inizia tu amore!».

Pierpaolo Pretelli: «È stata una bella esperienza che sicuramente ci ha unito non solo tra le mura di casa ma anche sul lavoro. Diciamo che all’inizio eravamo un po’ preoccupati non avendo mai fatto una cosa del genere, ma poi quando siamo partiti è stato tutto in discesa perché con Giulia abbiamo un modo assai ironico di stare insieme. Quindi è stata ironica anche la conduzione, molto leggera e veramente divertente!».

Giulia: «Sì, ci prendiamo sempre in giro e questo è un po’ il nostro segreto... Può scriverlo!».

Vi siete dati dei consigli a vicenda? Se sì, quali?

Giulia: «Allora, visto che ci conosciamo benissimo e sappiamo entrambi pregi e difetti dell’altro, abbiamo giocato d’anticipo. Siamo stati autocritici e ci siamo ripromessi di non esagerare nell’essere noi stessi».

Tipo?

Giulia: «Io, per esempio, potrei parlare per ore e ore, quando inizio non la smetto più e tendo a monopolizzare cene e racconti. Non lo faccio apposta, ma sono fatta così e qui ho cercato di controllarmi! A Pier, invece, viene spontaneo fare battute e scatenare risate, quindi mi ha promesso di non esagerare con la comicità. Alla fine devo dire che siamo stati bravi: ce lo siamo detti a vicenda. Abbiamo trovato un bell’equilibrio, arrivavamo sul set con i nostri testi, ognuno con i suoi lanci e li abbiamo fatti nostri. Si percepiva che c’era il nostro gergo privato, così come le parole e il tono che usiamo sui social e nella vita quotidiana. Lo vedrete: la nostra non è una conduzione fredda e asettica, ma personalizzata, saremo noi al cento per cento».

Come vi siete preparati? Ripassavate il copione anche tra di voi a casa?

Pierpaolo: «Le dico solo che una sera eravamo a cena in un ristorante, ripetevamo le battute, nei tavoli accanto c’era gente che mangiava e Giulia gridava: “Benvenuti a Ex on the beach Italia”, sembrava già nel programma. E io continuavo a dirle: “Abbassa la voce, ci sentono tutti!”. Diciamo che l’intero periodo delle prove è stato così!».

Che coppie vedremo e cosa potete anticiparci?

Giulia: «Non possiamo dire niente (ride) però facciamo un’eccezione: vi anticipiamo che vedrete non solo volti nuovi, ma anche protagonisti delle altre edizioni. Quindi vi consiglio di riguardarvi i vecchi “Ex on the beach Italia” in modo da ricordarvi alcune dinamiche: chi era single potrebbe tornare nella veste di ex e viceversa. Quest’anno sarà l’edizione più pazza di sempre, non lo diciamo solo noi, lo hanno ammesso anche gli autori e io non vedo l’ora!».

Pierpaolo: «È un reality autentico, fuori dagli schemi, dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn».

Qual è stato il momento più divertente dietro le quinte?

Giulia: «Abbiamo portato sul set Prince (il loro cagnolino, un volpino di Pomerania bianco, ndr), volevo farlo partecipare alle registrazioni, ma non si poteva. A modo suo, però, ha partecipato: ci ha fatto morire dal ridere perché c’era sulla scena un orsacchiotto enorme e lui era terrorizzato!».

Questa esperienza vi ha fatto capire qualcosa di nuovo tra voi?

Pierpaolo: «Ah sì! Senza dubbio che è meglio non avere ex!».

Giulia: «Che non parteciperemo mai come concorrenti a “Ex on the beach Italia”».

L’insegnamento più bello che vi porterete come regalo da questa esperienza?

Giulia: «La complicità di coppia, è un tassello in più che si aggiunge al nostro rapporto!».

E ora dateci tre regole per non far scoppiare una coppia.

Pierpaolo: «Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme».

Giulia: «Non opprimere il partner: no alla gelosia malata! Rispettare il carattere e l’individualità dell’altra persona senza volerla trasformare a tutti i costi. Non va cambiato chi si sceglie di avere accanto, va incentivato a migliorare. Secondo me per questo è fondamentale preservare i propri spazi, il lavoro, le amicizie e scindere le cose. Ho dato tre consigli? Non ricordo, ma l’avevo detto che chiacchiero molto!».