Giulia Salemi: «Il “GF Vip” è una scuola e ho dei prof straordinari»

L'influencer racconta a Sorrisi le grandi emozioni del suo ruolo di esperta di social nel reality show in onda su Canale 5 Carmen Pugliese







A che ora si sveglia Giulia Salemi il giorno dopo la puntata del “GF Vip”? «Alle 8». Dall’altro capo del telefono, con il rumore del treno in sottofondo e la voce ancora assonnata, c’è la star del web del reality show di Canale 5.

Già in treno? Come si divide tra Roma, Milano, radio e tv?

«Lo ammetto, sono un po’ esaurita (ride)! È stato un anno pieno, sono grata ma è davvero stancante. Nel frattempo lavoro anche in radio, a R101, e questa è un’esperienza che volevo fare da tanti anni, esattamente come la tv. La vita è sempre così, ti mette alla prova quando meno te lo aspetti. Sto passando la mia vita in treno, sono la “pendolare” col tablet e dormo pochissimo».

Il lunedì come si svolge la sua giornata tipo?

«Mi sveglio presto, vado a Roma, faccio tre ore di radio, corro dall’altra parte della città per il “Grande Fratello Vip”, mi preparo per la diretta, andiamo in onda e finalmente alle 3 vado a dormire. Poi, il giorno dopo, mi sveglio alle 8 e riprendo il treno per Milano, dove alle 14 ricomincio in radio. E adesso che per il “GF Vip” ripartono i due appuntamenti settimanali (lunedì e giovedì) non avrò letteralmente una vita... Però questo periodo si chiama gavetta e posso dire che la sto facendo pienamente. Seppur stanca, sono davvero felice».

Siamo a metà programma, provi a tirare un po’ le somme di questo “girone di andata”: che esperienza è stata il “GF Vip”?

«Molto intensa ed estremamente costruttiva. Con un professionista come Alfonso Signorini e due giganti come Orietta Berti e Sonia Bruganelli, imparo qualcosa in ogni momento. È un’ottima scuola, e poi avendo partecipato due volte come concorrente la sento davvero come la mia “Casa”. E questo mi spinge a cercare di fare il mio lavoro al meglio in ogni situazione. È bellissimo poter dare voce al web, anche se a volte la gente mi “sgrida” dicendo che avrei dovuto dire qualcos’altro. Ma io non sono un’opinionista, riporto il “sentiment online”. Sento una pressione social(e) ma do il massimo e sono convinta di essere migliorata molto».

Cosa l’ha sorpresa di più nell’ultimo periodo della sua vita?

«Innanzitutto la proposta arrivata da Alfonso quest’estate. Non me l’aspettavo, non era un mio fan quindi la sorpresa è stata doppia. Poi mi hanno colpito molto l’affetto e la dimostrazione di stima ricevuti dopo il mio monologo sulle donne iraniane a “Le Iene”. Avevo paura che toccando argomenti così delicati mi criticassero, ma è un tema che mi sta a cuore e in cui credevo molto».

Ormai i protagonisti della Casa per lei non hanno più segreti. Chi le è piaciuto di più e chi di meno?

«Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere. Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Antonella passa da un atteggiamento arrogante, che i più giovani definirebbero da “chica mala”, a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma. Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca Onestini non è chiaro, Daniele è aggressivo, Antonino non mi piace come usa e getta le persone».

E Alfonso Signorini?

«Abbiamo un rapporto bellissimo, imparo tanto da lui. Visto che sono una persona molto curiosa, gli faccio tante domande e parliamo di tutto: è un’enciclopedia vivente. È divertente, non è affatto un “boomer” (è aggiornato su tutte le ultime tendenze, ndr) e si mette in gioco senza prendersi troppo sul serio. Posso dire di avergli insegnato anch’io qualcosa: i trucchetti su Tik Tok. Ora li pubblica da solo e fa dei numeri pazzeschi: è la conferma che si impegna in tutto quello che fa!».

E lei si è chiesta quali sono gli ingredienti del suo successo?

«Determinazione, gavetta, costanza e sacrificio. Non ho più una vita sociale, ultimamente le mie giornate sono fatte di lavoro, Pier (il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ndr) e il mio cane Prince. E poi l’umiltà. Di recente sono stata ospite a “Verissimo” dove hanno fatto vedere un provino di quando avevo 19 anni e sono esattamente la stessa ragazza che veniva da Piacenza. Parlavo e mi muovevo come adesso e la cosa mi fa davvero sorridere. Sono un’eterna Peter Pan ma con i piedi per terra. E questo grazie ai valori veri che metto sempre al primo posto».

Il suo rapporto coi social?

«Altalenante. Ci sono periodi in cui sono più presente e mi diverto, altri in cui li trovo “tossici”. Le persone non capiscono il confine tra vita pubblica e privata, vogliono dire la loro su tutto e giudicano con odio e cattiveria. Ecco perché poi arriva un momento in cui stacco per un po’ e non apro nemmeno i messaggi. La cosa peggiore del web è che le persone non si immedesimano negli altri, ognuno dovrebbe migliorare la propria vita facendo qualcosa di costruttivo e non distruttivo. Io sono fortunata perché ho una community che mi supporta, ho tante fan donne con cui parlo di tutto. Non mi interessa mostrare il “lato b” o pubblicare foto ammiccanti per avere consensi. Mi rivolgo al mio pubblico e credo davvero nel “girl power”: d’altronde siamo donne ed è questo il nostro superpotere!».