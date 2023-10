Giulia Stabile: «Ballo 12 ore al giorno e non dormo (quasi) mai»

È conduttrice (per il primo anno) a "Tú sí que vales" e insegnante di danza ad "Amici". Ora si racconta a Sorrisi Monica Agostini







È la nuova conduttrice di “Tú sí que vales” e ballerina professionista ad “Amici”: a 21 anni Giulia Stabile ha già molta esperienza in tv.

Ci avresti mai creduto?

«Ho iniziato tre anni fa facendo video in backstage, fino a che Maria mi ha chiesto se mi volessi mettere tra Belen e Alessio (Sakara, ndr). Ho fatto da “mascotte” per due anni».

E ora ti senti a tuo agio?

«Sì. Hai presente quando da piccoli facevamo gli spettacolini davanti alla famiglia, loro tutti in fila a guardare te che canti o reciti? Mi sembra di stare nella posizione dei genitori».

Come va con i conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara?

«Sono meravigliosi, dolcissimi, mi trattano da principessina. Martin mi dà tanti consigli».

Per esempio?

«Mi ha insegnato a modulare la voce alzandola verso la fine della frase».

E Alessio invece?

«Mi fa ridere, mi prende in giro perché sono credulona. L’ultima? Si è inventato il nome di una disciplina di arti marziali e mi ha detto che il concorrente la eseguirà... con i muscoli delle orecchie! Ci casco ogni volta».

Che cosa ti diverte di più dello show?

«Mi piace vedere le reazioni di tutti durante le esibizioni o nelle pause. Maria, Sabrina e Giovannino sono esilaranti!».

Cosa invece ti è più difficile da sopportare?

«Quando si creano delle incomprensioni tra i partecipanti e i giudici».

Tu hai avuto una bella scuola di comportamento tra l’educazione nella danza e “Amici”, vero?

«La danza è disciplina. Alle critiche bisogna reagire mettendosi nei panni dell’insegnante, ai quali non si risponde mai».

Un insegnamento ricevuto che ti serve ogni giorno?

«Fare il ballerino è complesso, si usa il corpo e anche la testa. Noi siamo molto cattivi con noi stessi…».

Come, cattivi?

«Pretendiamo tanto da noi e ci arrabbiamo se qualche cosa non riesce. Invece ho capito che bisogna trasformare la passione per la danza in energia».

Sei molto autocritica?

«Sì, sempre di più. A riguardarmi non mi piaccio… Nella prima puntata di “Tú sí que vales”, per esempio, mi sono trovata rigida».

Nessuno ti convince del contrario?

«Da poco ho una comitiva: è la prima volta che ho un gruppo di amici così stretto. Siamo tutti ballerini, li ho rincontrati quest’estate. E la comitiva ha anche un nome, “La tavola rotonda”. Loro mi hanno detto che le mie sono solo paranoie».

Un consiglio ricevuto da Maria De Filippi?

«Lei vuole farmi sentire serena, a mio agio. Le voglio bene, le sono molto grata e riconoscente».

E Luciana Littizzetto, come la vedi nel nuovo ruolo di giudice?

«Perfetta, mi fa ridere per le facce che fa anche senza parlare».

Che esibizione preferisci?

«Spero che qualcuno ci coinvolga, in quel caso mi diverto sempre tantissimo».

Parliamo invece di “Amici”.

«Quest’anno senza Covid, che c’era quando io ero un’allieva, è incredibile. Per i ballerini, soprattutto di classica, è importante toccare i muscoli e indicare le posizioni, è uno strumento per capire».

Hai un difetto che devi tenere a bada?

«Sono ansiosa, ricordarmi di poter sbagliare è fondamentale. Questo dico ai ragazzi: dagli errori nasce una crescita».

Quante ore balli al giorno?

«Fino a 12! Ci sono tanti allievi e faccio tutti gli stili».

La sera sei stanchissima…

«No, anzi mi accendo. Sono come le montagne russe: la mattina vado lenta perché mi devo riscaldare, la sera vado veloce perché ho preso il ritmo».

A che ora vai a dormire?

«Verso le 2 di notte».

Cosa fai nel tempo libero?

«Quest’anno non l’ho ancora sperimentato, il tempo libero! A volte invece di riposarmi vado a ballare. Una sera sola sono andata in una sala giochi e un’altra al parco divertimenti».

L’attrazione che preferisci?

«Le montagne russe, le più adrenaliniche!».

Una canzone sulla quale ami ballare?

«”Como un G” di Rosalía, me la sono anche tatuata. Quest’estate l’ho vista due volte, ho pianto tutte le mie lacrime».

Una città dove vorresti vivere?

«Londra, se dovessi escludere Roma o Barcellona, le mie città (la mamma è spagnola, ndr)».

Parli anche spagnolo?

«Pensa che quando sono a cena in famiglia devo parlare italiano con mio padre e catalano con mia mamma».

Ti vedi tra 10 anni?

«Che ansia, a pensarci! Spero di essere fiera di me, avere un bel bagaglio ma tanto da imparare ancora. E vorrei proprio che la “La tavola rotonda” con i miei amici fosse sempre lì».