Gli amori e le coppie nate al “Grande Fratello”

05 Marzo 2020 | 9:20 di Solange Savagnone

Il loro amore ha avuto un andamento lento e inesorabile fino a esplodere pochi giorni prima di San Valentino con un lungo bacio dato nel cuore della notte, quando le parole non bastavano più. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la prima coppia ufficiale di questa edizione del “GF Vip” condotta da Alfonso Signorini.

• "Grande Fratello Vip 4": i concorrenti, le nomination, gli eliminati e tutto quello che è successo



Purtroppo per loro, però, ora dovranno stare separati. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader della band Le Vibrazioni, infatti, è stata espulsa dalla Casa per delle frasi ingiuriose rivolte ad Andrea Denver, che l’aveva nominata mandandola al televoto. Una volta arrivata in studio, Clizia si è scusata per il suo comportamento e ha parlato dei sentimenti che prova per Paolo: «Grazie a lui il mio cuore ha ripreso a battere».

Se son rose e fioriranno, lo dirà il tempo. Ma in loro favore ci sono le tante relazioni nate durante il reality prodotto da EndemolShine Italy e che durano ancora oggi, come quella tra Ascanio e Katia, sposati e felici. E se molte coppie stanno ancora insieme, altre si sono lasciate dopo averci provato seriamente. Perché l’amore può scattare ovunque e quando meno te lo aspetti…