Gran finale per “Tú sí que vales”. Chi vincerà questa edizione?

Lo show del sabato di Canale 5 arriva all'ultima serata: stavolta a giudicare i concorrenti sarà il pubblico da casa Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari







Dopo dieci puntate in cui sono sfilati talenti di ogni genere, ballerini, cantanti, motociclisti acrobatici, escapologi e maghi, tanto per elencare i più canonici, è arrivato il momento della finale di “Tú sí que vales”.

Il 27 novembre la puntata andrà in onda in diretta e a giudicare i concorrenti sarà il pubblico a casa. A presentare sul palco chi ha passato le selezioni ci saranno Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre l’affiatato quartetto di giudici composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in questo caso assisterà allo spettacolo senza poter influire sul verdetto.

Il vincitore riceverà un premio pari a 100 mila euro che potrebbero sommarsi ai 30 mila euro del premio Tim che viene assegnato a ogni puntata. Nell’ultima gara i concorrenti saranno divisi in gruppi e poi i vincitori di ciascun gruppo si sfideranno fra loro.

L’anno scorso primeggiò il folignate Andrea Paris, definitosi “prestigiattore”, ossia mago e attore insieme. Un altro premio, che consiste in un viaggio, verrà assegnato al talento della “Scuderia Scotti” (gli eccentrici concorrenti selezionati da Gerry Scotti).

Il pubblico può votare con sms, attraverso la piattaforma online Witty Tv o l’applicazione Mediaset Play. Giunto all’ottava edizione, “Tú sí que vales” si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico: in questi mesi ha raccolto una media di quasi 4,5 milioni di spettatori (con il 26,5 percento di share) e ha visto l’ingresso nel cast di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice della passata edizione di “Amici”, e soprattutto del bizzarro Giovannino, una sorta di folletto vestito con un mantello rosso e una maschera birichina che di puntata in puntata si è divertito a stuzzicare l’attrice Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare. Ma lo show dei talenti non chiude qui: nei prossimi giorni saranno di nuovo aperte sul sito di Witty Tv le selezioni per la nuova edizione del programma.