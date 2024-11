Grande Fratello 2024, cos’è successo ieri 12 novembre

Le nomination, chi è stato eliminato, Stefano Tediosi entra nella casa e il ritorno di Tommaso dal "Gran Hermano" Alfonso Signorini al Grande Fratello, studio del 4 novembre 2024 Credit: © Endemol Shine Italy/RTI Mediaset. Paolo Di Lorenzo







La prima puntata del martedì del "Grande Fratello" ha ripagato l'attesa del pubblico, che ha dovuto pazientare un giorno in più del solito per assistere al consueto appuntamento serale con la Casa più spiata d'Italia. Tra nuovi ingressi, graditi ritorni e il verdetto delle nomination, Alfonso Signorini ha confezionato una serata piuttosto croccante. Ricapitoliamo i momenti salienti di ieri sera.

Federica e Alfonso, manovre di riavvicinamento

Come Perla e Mirko l'anno scorso, anche Federica Petagna e Alfonso D'Apice ritroveranno la sintonia nelle mura del Gf? Un'altra pagina della loro storia è stata scritta proprio ieri sera durante la diretta. Alfonso attribuisce la fine della loro relazione alla sua possessività, ma sostiene che esista una gelosia sana. Federica ammette che Alfonso non le è indifferente, ma per il momento non sembra voler tornare sui propri passi.

Stefano Tediosi di "Temptation Island" nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

Ad aggiungere un po' di sano pepe a questa dinamica ci pensa Stefano Tediosi, l'ex single di "Temptation Island" pronto a varcare la porta rossa per diventare un nuovo concorrente ufficiale dell'attuale edizione del Gf. Stefano ha dichiarato di non sentirsi il fidanzato di Federica, a cui chiede peraltro conto di alcuni retroscena. Stefano racconta di aver parlato con il single Giovanni De Rosa, il quale sostiene che tra lui e Federica ci sia stato un bacio. Non è finita qui: sempre Giovanni avrebbe riferito a Stefano della «questione di quel cugino», alludendo pertanto a un altro frequentante. Federica appare colta in contropiede e cerca di dissimulare.

Alfonso e il faccia a faccia con Stefano

Alfonso e Stefano si sono incontrati per la prima volta grazie al Grande Fratello. Alfonso ha le sue teorie sull'ex corteggiatore, accusandolo di essersi comprato i follower e di avere strumentalizzato la conoscenza con Federica per ottenere più visibilità e attenzione. Anche Stefano non le manda a dire, affermando che Alfonso ha tenuto chiusa in casa Federica per otto anni mentre lui invece usciva. La frase cult di questo confronto? «Si vede che hai 32 anni» di Alfonso a Stefano. Ipse dixit!

Lorenzo e Shaila ci sono o ci fanno?

Sul tormentone che continua a furoreggiare in Casa è stato chiamato a esprimersi il pubblico da casa. Con un sondaggio lanciato da Alfonso Signorini, il 60% telespettatori hanno decretato che i sentimenti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sinceri, e che non si tratta di strategia per generare hype. Amor vincit omnia!

Tommaso torna dalla Spagna, cos'è successo con Maica?

Di ritorno dal "Gran Hermano, Tommaso Franchi sembra avere le idee molto più chiare riguardo ai suoi sentimenti per la sua coinquilina Mariavittoria. Dopo essere volato in Spagna per approfondire la sua conoscenza con Maica Benedicto, Tommaso è stato apostrofato come «cucaracho», cioè «malessere», proprio da Maica. Quest'ultima lo ha accusato di non essere stato del tutto trasparente circa quello che provava per lei. Rientrato nella Casa italiana, Tommaso ha rotto gli indugi e confermato che con Mariavittoria è iniziato un nuovo capitolo del loro rapporto.

Per Mariavittoria arriva la mamma Maria Teresa

Mariavittoria Minghetti riceve una sorpresa emozionante: la mamma Maria Teresa arriva per chiarire alcuni aspetti del loro rapporto che, in passato, le avevano divise. La ragazza si era lamentata del fatto che, a volte, ha sentito la mancanza di un abbraccio consolatorio in più da parte della mamma. Maria Teresa le spiega che il suo atteggiamento non è mai stato intenzionalmente algido, nei suoi confronti. La signora ha sempre voluto spronarla per andare avanti e mettercela tutta nella vita: «Ti ho chiamata così perché sei la mia più grande vittoria», dice Maria Teresa.

Ecco perché Enzo Paolo era uscito dalla Casa: la verità

Qualche giorno fa, i canali social del Gf avevano pubblicato un messaggio che lasciava pochi dubbi: «Enzo Paolo, per motivi personali, lascia la casa di Grande Fratello». Nella puntata di ieri sera, il marito di Carmen Russo avrebbe dovuto spiegare i motivi della sua uscita, che in un primo momento era stata definita «momentanea». Sui social le ipotesi formulate dagli utenti spaziavano dagli impegni lavorativi di lui a un improvviso lutto, ma dalla produzione non arrivavano conferme né smentite. Purtroppo non è stato così. Il coreografo è tornato per annunciare di aver deciso di abbandonare definitivamente il gioco, spiegando che gli mancano troppo la moglie Carmen e la figlia Maria. In lacrime Luca Calvani, che per Enzo Paolo è stato una roccia nei momenti più duri.

Il televoto di ieri 12 novembre del Grande Fratello, chi è stato eliminato

La scorsa settimana il televoto era in positivo. Il pubblico era infatti chiamato a votare chi voler salvare tra Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Ieri sera è arrivato l'atteso verdetto: le due coinquiline preferite dal pubblico sono Shaila e Mariavittoria. Clayton, pertanto, sarebbe dovuto essere la prima persona a finire in nomination in vista del prossimo televoto, ma in suo soccorso è arrivata l'immunità. Insomma, il terzetto di nominati si salva in toto.

Le nomination del 12 novembre 2024 al Grande Fratello

Clayton è immune grazie alla scelta di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre i preferiti della casa sono Javier Martinez e Luca Giglioli alias "Giglio". Si parte così con le nomination palesi: finiscono al patibolo Federica Petagna, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Anche questa volta il televoto è in positivo: il pubblico dovrà quindi votare per decidere chi salvarsi. La persona che otterrà il maggior numero di preferenze otterrà l'immunità per la prossima puntata.