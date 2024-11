Grande Fratello 2024, cos’è successo ieri 19 novembre

Chi è andato in nomination, il triangolo tra Alfonso, Federica e Stefano e il verdetto del televoto: il riassunto della puntata Alfonso Signorini al Grande Fratello, studio del 4 novembre 2024 Credit: © Endemol Shine Italy/RTI Mediaset. Paolo Di Lorenzo







Torna il doppio appuntamento con "Grande Fratello". Il reality show condotto da Alfonso Signorini resta al martedì e aggiunge anche la prima serata del sabato, dopo la conclusione di "Tú sí que vales", il talent di Maria De Filippi giunto al capolinea la settimana scorsa con la vittoria di Matteo Fraziano. Ecco il riassunto dei momenti clou che hanno segnato la puntata del 19 novembre.

Il triangolo tra Alfonso, Federica e Stefano

Il triangolo amoroso tra Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi continua a riservare colpi di scena. Ieri sera Federica, già indecisa tra i due ragazzi, ha parlato dei baci che ci sono stati tra lei e Alfonso. La giovane non fa mistero delle sue intenzioni e conferma che bacerebbe di nuovo il suo ex. Quest'ultimo sostiene che non può restare indifferente di fronte alla donna con cui ha passato otto anni della sua vita.

Entra Antonio Fico nella Casa

Le sorprese non sono finite qui per Federica, che ha ricevuto la visita di un altro pretendente che rivendica un ruolo nella vita amorosa della ragazza dopo l’uscita da “Temptation Island”. Si tratta di Antonio Fico, napoletano e proprietario di una cornetteria a San Giorgio in Cremano, in provincia di Napoli. Antonio è anche il cugino di Titti Scialò, concorrente con Federica dell'ultima edizione di "Temptation". È proprio lui quel famoso "cugino" a cui fece riferimento Stefano nella scorsa puntata, quando ha affrontato Federica su alcune voci circa il suo conto.

Antonio sostiene di avere avuto un flirt con Federica mentre lei era segretamente fidanzata con Stefano. I toni si accendono tra Antonio e Alfonso e scatta un'intensa lite in napoletano, al punto che Signorini deve ricordare ai due che, a differenza di "Temptation", il Gf non ha i sottotitoli! Federica si sente presa in giro e afferma di voler prendere le distanze da quella dinamica malsana.

Sorpresa per Yulia, arriva la mamma Daiame

Yulia Bruschi può finalmente riabbracciare l'adorata mamma Daiame: le due donne scoppiano a piangere, ritrovandosi dopo tanto tempo. Yulia racconta ad Alfonso e al pubblico del rapporto speciale che la lega alla madre, alla quale dice di dovere tantissimo. È bello assistere a questo momento di tenerezza di Yulia, mentre Giglio segue la vicenda dal divano. Da notare che Yulia indossa ancora l'anello che le è stato regalato da Simone, il suo ex fidanzato.

Lorenzo e Shaila, aria di crisi

C'è tensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: lui accusa lei di avere prestato troppo ascolto alle parole di Helena Prestes, fidandosi di quest'ultima anziché del suo compagno. Si tratta del secondo triangolo che anima la serata, ma siamo anche di fronte alla prima vera crisi degli Shailenzo.

L'atteggiamento di Lorenzo inizia a infastidire in molti, sia dentro che fuori la Casa. Lo stesso Signorini non manca di fare un appunto al ragazzo, suggerendogli di abbassare un po' i toni. Gli inquilini nel frattempo si sono radunati attorno a due figure: quella di Spolverato e di Luca Calvani, considerati i du poli all'interno della casa. Anche Helena afferma che Lorenzo stia esagerando.

Più tardi Lorenzo e Shaila hanno modo di parlarsi in privato e la situazione sembra rientrate. Lorenzo, che si gioca il televoto questa settimana, esorta Shaila a continuare il suo percorso qualora lui uscisse dalla porta rossa. La ragazza non ha dubbi: lo aspetterebbe una volta finito il gioco.

Javier ed Helena, prove di avvicinamento

Nel frattempo Javier Martinez ed Helena paiono essere sempre più in sintonia. Dopo una discussione tra lei e Lorenzo, Helena ha trovato conforto tra le braccia di Javier. Una dinamica che non è sfuggita all'occhio attento di Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Alfonso, i quali tengono sotto osservazione il duo che, in passato, costituiva il "quadrilatero dell'amore" con Shaila e Lorenzo.

Grandi emozioni per Luca Calvani

Luca Calvani è senz'altro uno dei personaggi di rottura del Gf di quest'anno. Garbato, istrionico e dotato di una sana dose di umorismo, è il contraltare perfetto ad alcuni concorrenti un po' più "musoni". Ieri sera Luca è stato protagonista di molte sorprese, a partire dal dolce videomessaggio che gli ha dedicato il compagno Alessandro. Per Luca è stato troppo, sentire la sua voce leggere la lettera d'amore che gli ha scritto: ha iniziato a piangere. Signorini fa credere a Luca di essere stato eliminato e lo fa arrivare in studio per poi rivelargli che era una finta: Jessica Morlacchi era disperata all'idea di perdere il suo grande amico.

Il televoto di ieri 19 novembre del Grande Fratello, chi è stato eliminato

Arriva finalmente il responso del pubblico. La scorsa settimana ad andare in nomination sono stati Federica Petagna, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Anche stavolta il televoto è stato in positivo: esprimendo le loro preferenze, gli spettatori sono chiamati a indicare il preferito tra questi quattro inquilini. Chi ha raccolto il maggior numero di voti si guadagna automaticamente l'immunità in vista del televoto di sabato 23 novembre. In questo caso è Luca Calvani ad essere incoronato il preferito del pubblico.

Le nomination del 19 novembre 2024 al Grande Fratello

Passiamo, dunque, alle nomination. Luca Calvani gode dell'immunità attribuitagli dagli spettatori, mentre la casa nomina Javier Martinez come preferito degli inquilini. La palla passa poi alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, che risparmiano Helena Prestes e Federica Petagna. Luca, Javier, Helena e Federica non possono quindi essere nominati. Ecco chi si gioca il televoto questa settimana: si tratta di Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Uno tra loro abbandonerà definitivamente la Casa nel corso della puntata di sabato 23 novembre. Il televoto è in positivo: il pubblico dovrà quindi esprimere la propria preferenza circa quale concorrente salvare.

Quando è la prossima puntata del Grande Fratello?

La prossima puntata del Gf è sabato 23 novembre. A partire infatti da questa settimana, il reality condotto da Alfonso Signorini ritorna al doppio appuntamento settimanale, andando contro la corazzata di "Ballando con le Stelle" targata Milly Carlucci. A sabato!