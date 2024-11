Grande Fratello 2024, cos’è successo ieri 23 novembre

La puntata di ieri ha regalato molte sorprese: Clayton eliminato, torna il Tugurio, la sorpresa per Jessica. Alfonso Signorini al Grande Fratello, studio del 4 novembre 2024 Credit: © Endemol Shine Italy/RTI Mediaset. Paolo Di Lorenzo







La tensione in Casa è alle stelle: tra fazioni che spaccano gli inquilini, coppie che nascono e la preoccupazione per il televoto, la puntata del 23 novembre del "Grande fratello" ha portato un po' di pepe oltre la Porta Rossa. Ecco tutto quello che è successo ieri, ripercorrendo i momenti clou con il nostro riassunto.

Per Jessica arriva la mamma Marina

Jessica Morlacchi è senz'altro una delle concorrenti preferite di questa edizione, con il suo umorismo trascinante e il suo fare schietto. Il Gf ha premiato la mattatrice di quest'anno con una dolce sorpresa: Jessica ha potuto riabbracciare la mamma Marina, figura importantissima della sua vita, con la quale ha un rapporto di grande affiatamento, che le è sempre stata accanto, anche quando il mondo dello spettacolo sembrava essere sempre più lontano e lei soffriva di attacchi di panico.

Jessica e Luca, un amore puro

Sempre Jessica è stata la protagonista di un altro segmento. Alfonso ha voluto indagare su quel pianto a dirotto in cui era scoppiata quando era stato fatto credere agli inquilini che Luca Calvani fosse l'eliminato della scorsa puntata. Luca, in realtà, era il preferito del pubblico e ha raggiunto Alfonso in studio. Il presentatore ha concertato un tenero faccia a faccia tra Jessica e Luca: la giovane ha ammesso di provare un sentimento molto puro nei confronti di Luca, che per lei è un faro all'interno della Casa. Jessica sa bene che si tratta di un «amore impossibile»: Luca è innamoratissimo del compagno Alessandro. Ciò non di meno parla di questa emozione senza vergognarsene e questo le fa onore.

Lorenzo e Javier, scontro tra guerrieri

Un tempo amici, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez oggi sono veri e propri avversari all'interno della Casa. Non è stata Shaila Gatta ad averli separati: ciascuno accusa l'altro di essersi comportato in maniera scorretta, tradendo la propria fiducia e dimostrandosi non meritevole di alcun tipo di amicizia. Anche in questo caso Alfonso vuole vederci chiaro e invita i due belli della Casa in studio per un intenso faccia a faccia. È davvero un rapporto ormai solcato da troppi dissapori, o c'è speranza per una riconciliazione? Secondo Javier, Lorenzo è più interessato a fare show che altro, mentre Spolverato non molla e insinua che l'argentino sia ancora innamorato di Shaila.

Pamela e Beatrice, che scintille!

Da quando Eleonora Cecere ha lasciato il gioco, le "Non è la Rai" sono diventate un duo composto da Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Già in passato quest'ultima aveva manifestato una certa insofferenza nei confronti di Pamela, sfogandosi con Luca Calvani riguardo al modo di fare di Petrarolo. Difficoltà che sono nuovamente affiorate nel corso della puntata di ieri, quando Pamela e Beatrice Luzzi sono tornate sulla nomination data a Federica. Pamela lascia intendere che non è facile arrivare a un voto unanime: le "Non è la Rai" giocano come unico concorrente, e qui le cose si complicano.

Lorenzo, abbassa i toni

Il monito di Alfonso, nella scorsa puntata, è diventato una pagina importante della puntata di ieri: Lorenzo Spolverato si è spesso dimostrato molto aggressivo a parole, nella Casa. Il presentatore dà quindi la possibilità a Spolverato di riflettere sul proprio comportamento, per provare ad arrivare alla radice di questa sua rabbia e voltare pagina. Lorenzo si apre, raccontando di un'infanzia difficile e arrivando a dire che, in gioventù, fu obbligato a «fare cose molto brutte».

Federica e Alfonso, aria d'amore?

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, canta Antonello Venditti. Che sia questo il caso anche di Federica Petagna e Alfonso D'Apice? La ragazza ammette a Signorini che, dopo i baci della scorsa settimana, il feeling sembra essere tornato anche sul fronte della «passione» che si sta riaccendendo.

Torna il Tugurio, ecco chi ci va

La puntata del 23 novembre ha inaugurato una nuova stagione per il Tugurio, con ben metà cast diretto nella stamberga del Gf. Vengono spediti in direttissima Alfonso D'Apice, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Javier Martinez. Si tratta di una dinamica interessante, perché la Casa viene letteralmente divisa in due, tra chi è rimasto a vivere nel loft e chi invece dovrà faticare nel Tugurio.

Rimangono invece nella Casa Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Federica Petagna, Pamela Petrarolo & Ilaria Galassi, Stefano Tediosi, Helena Prestes e Luca Calvani.

Il televoto di ieri 23 novembre del Grande Fratello, chi è stato eliminato

Arriviamo, infine, alle nomination: scopriamo chi lascerà la Casa Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Uno tra loro deve lasciare definitivamente la Casa. Il televoto è in positivo: il pubblico ha dovuto quindi esprimere la propria preferenza circa quale concorrente salvare. Alla fine il verdetto non lascia spazio a dubbi: Clayton è l'eliminato del 23 novembre. L'attore di "Beautiful" abbandona la Casa del Gf dopo 68 giorni.

Le nomination del 23 novembre 2024 al Grande Fratello

Questa settimana nessuno è immune, e la faccenda si complica quando si scopre che chi è nel Tugurio, cioè Javier, Mariavittoria, Alfonso, Yulia e Lorenzo, potrà nominare solo gli altri compagni di sventura e non chi è rimasto nella Casa.

L'esito delle nomination è il seguente: se la giocano Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Luca Calvani. Il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza stabilendo chi salvare, quindi il televoto è in positivo, e martedì scopriremo i risultati.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello?

Il "Grande fratello" torna martedì 26 novembre con un altro appuntamento, ma si prepara a un altro cambio di collocazione nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Dal 2 dicembre il Gf torna al lunedì, con la conclusione de "La Talpa" che il 25 novembre conclude la propria avventura su Canale 5. Sabato 30 novembre non è prevista la puntata del sabato, ma è confermata per il 7 dicembre. A martedì!