Grande Fratello 2024, cos’è successo ieri 26 novembre

È bastato il ritorno al doppio appuntamento per rimescolare le carte in tavola del "Grande fratello", nella Casa più spiata d'Italia. Con la puntata di sabato 23 novembre, il reality più longevo della televisione italiana ha detto addio a uno dei suoi protagonisti più amati, Clayton Norcross, e riportato in auge un'importante novità che andrà a ridisegnare gli equilibri tra coinquilini.

La divisione tra Casa e Tugurio

Dopo gli eventi della puntata di sabato scorso, i concorrenti sono stati divisi. A inaugurare la riapertura del Tugurio ci hanno pensato Alfonso D'Apice, Mariavittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Yulia Bruschi e Javier Martinez. Per quanto riguarda il loft principale, troviamo sempre Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Giglio, Tommaso Franchi, Federica Petagna, Pamela Petrarolo & Ilaria Galassi, Stefano Tediosi, Helena Prestes e Luca Calvani.

Alfonso Signorini decide di scombinare l'armonia tra inquilini e chiede ai concorrenti di votare quale coppia riunire, tra Lorenzo e Shaila e Giglio e Yulia. Le preferenze espresse risultano le stesse e pertanto nessuna delle due coppie viene riunita, con Lorenzo e Yulia che rimangono nel Tugurio anziché avere la possibilità di rientrare nella Casa principale. Poco prima Lorenzo e Shaila avevano ricevuto tre minuti per riabbracciarsi. Shaila confessa al fidanzato di essersi innamorata di lui, mentre Lorenzo sembra avere qualche dubbio in più.

Dayane Mello torna al Grande Fratello

Dayane Mello, concorrente del "Grande Fratello Vip 5", varca la soglia della Porta Rossa per fare una grande sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Quest'ultima è presa di mira da molti concorrenti: c'è chi addirittura la definisce "instabile" e "bipolare". Eppure Helena risulta una delle preferite dal pubblico di quest'edizione, continuando a essere imprevedibile. Lacrime di commozione per Helena che può riabbracciare l'amica Dayane: questo incontro le dà la forza per andare avanti e continuare il gioco con più serenità.

Alfonso o Stefano: la scelta di Federica

Non poteva mancare il segmento "Temptation Island", con Alfonso D'Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi pronti a riaccendere gli animi del pubblico. Alfonso e Stefano, si sa, sono due tipi fumantini ed entrambi vorrebbero riconquistare Federica: l'ennesimo confronto non fa altro che esacerbare gli animi. La ragazza, nel corso della scorsa puntata, aveva parlato di una passione riscoperta con Alfonso, ma adesso le cose paiono essere cambiate. Federica infatti compie una scelta inaspettata, annunciando di volersi prendere del tempo per sé e di riflettere sul da farsi. Tra i due litiganti, insomma, Federica gode. Nel frattempo il televoto sul destino di Federica e Alfonso nella Casa si esprime con un 68% di telespettatori che propende per il no. Nessuna riconciliazione, pertanto, per i due ex, ma non è finita qui: Stefano viene spedito al Tugurio, dove ritroverà Alfonso.

Grande sorpresa per Tommaso

Tommaso Franchi riceve una visita molto gradita: quella del babbo Tommaso, che suona il sax. Il momento dedicato a padre e figlio è carico di emozione. Tommaso dice al ragazzo: «Ama, qualsiasi cosa accada». Sicuramente un suggerimento di cui Tommaso farà tesoro, nei confronti del rapporto che lo lega a Mariavittoria Minghetti.

Pamela e Ilaria, le “Non è la Rai” si separano?

Si apre poi la pagina dedicata alla crisi delle "Non è la Rai". Pamela Petrarolo scoppia in lacrime quando vede Ilaria Galassi intenta a sfogarsi con Luca Calvani: Ilaria non ha fatto mistero delle difficoltà che ha riscontrato, negli ultimi tempi, con la sua compagna di gioco. Dallo studio Eleonora Cecere sostiene la tesi di Ilaria: Pamela, a volte, tende a sovrastare gli altri. Non con cattiveria, ma lo fa. Pamela è ferita dal comportamento di Ilaria e dice di non voler più continuare in coppia, ma Signorini ribalta il verdetto annunciando che il Gf ha deciso che le "Non è la Rai" continueranno il gioco come coppia e non verranno separate.

Il televoto di ieri 26 novembre del Grande Fratello, chi è stato eliminato

In nomination sono finiti Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Luca Calvani. Il televoto è in positivo: il pubblico ha espresso la propria preferenza indicando chi, tra questi sei concorrenti, sono i preferiti del pubblico cioè Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, i quali ottengono l'immunità dalle nomination.

Le nomination del 26 novembre 2024 al Grande Fratello

Passiamo alle nomination. Ancora una volta chi è in Tugurio può nominare solo gli altri compagni di sventura e non gli inquilini della Casa principale che si dedicano poi alle nomination seguendo i piramidali. A finire al patibolo sono Stefano Tediosi, Javier Martinez, Giglio e Federica Petagna. Il televoto è in positivo: il pubblico dovrà quindi indicare i propri preferiti, coloro, cioè, che intendono salvare affinché rimangano nella Casa.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello?

Sabato 30 novembre non è prevista un prima serata di "Grande Fratello". Il reality torna alla sua consueta collocazione del lunedì a partire dal 2 dicembre, a seguito della conclusione de "La Talpa - Who is the mole". La puntata del sabato del Gf torna il 7 dicembre e per il momento sarà l'ultimo appuntamento nel weekend per quanto riguarda il palinsesto di Canale 5.