Grande Fratello 2024, cos’è successo ieri 28 ottobre

Cos'è successo nella puntata di ieri "Grande Fratello" del 28 ottobre 2024, tra eliminati, nomination, il ritorno di Shaila e Lorenzo e l'addio di Eleonora Paolo Di Lorenzo







Non sono mancati i colpi di scena, nella puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si parte col botto: il rientro dei piccioncini direttamente dal "Gran Hermano".

Lorenzo e Shaila tornano nella Casa

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono partiti alla volta del "Grande Fratello" spagnolo una settimana fa. A loro - e agli altri concorrenti - è stato fatto credere che fossero stati eliminati, ma non era così. Shaila e Lorenzo erano i preferiti del pubblico e sono volati a Madrid come ospiti dell'edizione iberica del "Gf". Lì Lorenzo e Shaila hanno finalmente rotto gli indugi, ufficializzando la loro storia d'amore a favor di telecamera.

Dopo un primo momento in cui agli inquilini della casa italiana è stato detto che Shaila e Lorenzo erano ancora in Spagna, i due innamorati sono entrati in casa durante un "freeze". Non prima che Shaila avesse un teso confronto con Javier.

Javier e il faccia a faccia con Shaila

Lorenzo e Shaila hanno lasciato, nella Casa italiana, due conti in sospeso: lui con la modella Helena Prestes, che nei giorni di lontananza ha ammesso di essere innamorata di Spolverato, e Shaila col bel pallavolista Javier Martinez.

Quest'ultimo non si è trattenuto, nel corso di questa settimana, apostrofando la donna di cui si era invaghito come una concorrente scaltra che sa manipolare il gioco a proprio favore, puntando sul triangolo amoroso. Anche Helena si dice delusa da Lorenzo dopo aver visto un filmato che ritrae i momenti più "hot" di Lorenzo e Shaila durante la loro permanenza nella Casa del "Gran Hermano".

Eleonora Cecere lascia il Grande Fratello

Le sorprese non sono finite qui. Eleonora Cecere, una delle simpatiche componenti del trio delle "Non è la Rai", ha scelto di abbandonare la Casa per tornare dal marito Luigi Galdiero, regista e produttore teatrale. Luigi le ha dapprima scritto una lettera accorata, e le ha poi lanciato un appello: deve tornare dalla loro famiglia, perché lui fatica a stare dietro a tutto e in particolare alle loro bambine, Karole e Marlene. Eleonora decide quindi di accogliere la richiesta del marito e lo segue fuori dalla Porta Rossa. Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi continuano così l'avventura del "Gf" come un duo, dopo essere state tranquillizzate da Alfonso circa l'improvvisa decisione di Eleonora.

Tommaso parte per il Grande Fratello spagnolo, raggiunge Maica

Nel corso della sua breve partecipazione al "Gf" spagnolo, Maica Benedicto si è legata molto all'idraulico Tommaso Franchi. I due non hanno però avuto il tempo di esplorare quel sentimento che stava nascendo tra loro, perché Maica è tornata in fretta e furia al "Gran Hermano" giovedì, pochi giorni dopo il suo ingresso nella Casa nostrana. Maica non ha fatto mistero di voler tornare nel nostro reality per vedere cosa potrebbe succedere tra lei e Tommaso. A fare da Cupido ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha annunciato a Tommaso la sua imminente partenza verso la Spagna: raggiungerà Maica.

Federica di Temptation Island entra nella Casa

Come è accaduto lo scorso anno con Perla e Mirko, anche quest'anno "Temptation Island" entra a gamba tesa nella Casa più spiata d'Italia. E lo fa con Federica Petagna, la 20enne napoletana che è stata tra le protagoniste della più recente edizione. Federica, che alla fine di "Temptation" ha deciso di lasciare la casa che condivideva con Alfonso D'Apice, nel frattempo sta conoscendo il single Stefano Tediosi, barman 32enne che ha preso parte al reality condotto da Filippo Bisciglia in qualità di "tentatore". Secondo gli spettatori più attenti, Federica potrebbe avere adocchiato Javier, amareggiato dal comportamento di Shaila. Se son rose...

Il televoto di ieri 28 ottobre dal Grande Fratello, chi è stato eliminato

Il televoto del 28 ottobre non era eliminatorio ed era in positivo: in nomination c'erano sono Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Il pubblico ha quindi votato i preferiti, che sono Helena Prestes e la cantante Jessica Morlacchi. A loro due si aggiungono Shaila e Lorenzo, la cui immunità si trascina dalla scorsa puntata.

Chi sono i nominati del 28 ottobre al Grande Fratello

Jessica ed Helena hanno già un compito difficile: decidere chi sarà il primo a rischio eliminazione tra Amanda Lecciso, Giglio, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Helena e Jessica convergono su Iago.

Passiamo agli immuni: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici risparmiano Javier Martinez, mentre invece la Casa annuncia Luca Galvani come escluso dalle nomination. Stando alle nomination della casa, rischiano di uscire Clayton Norcross, Amanda e Mariavittoria , a cui si aggiunge Iago. Scopriremo il verdetto lunedì 4 novembre 2024.