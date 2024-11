Grande Fratello 2024, cos’è successo ieri 4 novembre

Le nomination, chi è stato eliminato, Alfonso D'Apice entra nella casa e la sorpresa di Diletta Leotta Paolo Di Lorenzo







La prima puntata di novembre del "Grande Fratello" si è consumata all'insegna dei faccia a faccia, con Shaila Gatta assoluta protagonista. Ricordiamo inoltre che, a partire dalla settimana prossima, il "Gf" trasloca il martedì: la puntata successiva andrà quindi in onda il 12 novembre. Ricapitoliamo i momenti salienti di ieri sera.

Faccia a faccia tra Mariavittoria e Shaila

Da quando sono tornati dalla Spagna, Shaila e Lorenzo Spolverato non risparmiano effusioni a favor di telecamera. Mariavittoria Minghetti approfitta del confronto in puntata per dire alla coinquilina cosa pensa di lei: secondo lei, Shaila si dimostra poco rispettosa nei confronti di Javier Martinez e dei suoi sentimenti. Quanto a Lorenzo, l'altro ieri ha confessato a Yulia Bruschi di non considerarsi il ragazzo di Shaila e che ognuno di loro farà il suo percorso all'interno della Casa.

Tommaso parte per la Spagna al Gran Hermano

Tommaso Franchi si prepara ad approdare al "Gran Hermano". Il bell'idraulico di Siena raggiungerà Maica Benedicto che si è invaghita di lui durante la sua permanenza nella casa italiana. Il tutto accade proprio nei giorni in cui Tommaso sembra essersi sbilanciato su ciò che prova nei confronti di Mariavittoria. Il ritorno di Tommaso al "Gf" avverrà, molto probabilmente, nel corso della settimana prossima.

Shaila riceve la sorpresa di papà Cosimo

Ancora emozioni per Shaila. La showgirl può finalmente rivedere il papà Cosimo, che la sorprende in casa. Shaila gli chiede se è fiero di lei e del percorso che sta portando avanti all'interno della casa più spiata d'Italia. Il papà rassicura affettuosamente la figlia e le promette che potrà sempre contare sul sostegno della loro famiglia.

Alfonso D'Apice di "Temptation Island" nuovo concorrente del Grande Fratello 2024

La settimana scorsa è entrata Federica Petagna, questa settimana tocca al suo ex Alfonso D'Apice, che diventa nuovo concorrente ufficiale di questa edizione. Il crossover con "Temptation Island" continua e in molti sostengono che anche quest'anno il "Gf" non voglia rinunciare al traino del reality campione di ascolti di Canale 5. Il tira-e-molla tra Federica e Alfonso terrà banco come accadde con Perla e Mirko lo scorso anno? Chi vivrà vedrà. Intanto c'è chi sostiene che il prossimo a unirsi al cast sarà Stefano Tediosi, il single con cui Federica ha proseguito la conoscenza dopo la rottura con Alfonso.

Javier in lacrime, la lettera del papà

Tra i momenti più commoventi della puntata c'è quello che ha avuto per protagonista Javier. Il pallavolista si è aperto sulla madre, venuta a mancare quand'era piccolo a causa di un tumore. Javier parla del sorriso della mamma poco prima di entrare in sala operatoria, l'ultimo ricordo che ha di lei. Il papà di Javi gli ha fatto recapitare una lettera: "Sono fiero dell'uomo che sei diventato".

Diletta Leotta entra nella Casa

In vista del debutto di "La Talpa - Who is the Mole" previsto per il 5 novembre su Canale 5, Diletta Leotta è entrata nella casa del Grande Fratello fingendo di essere una nuova concorrente. Il siparietto ha preso di mira Tommaso Franchi, ben felice di accogliere a braccia aperte la conduttrice catanese.

Il televoto di ieri 4 novembre del Grande Fratello, chi è stato eliminato

I nominati di questa settimana erano: Clayton Norcross, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Iago Garcia, quest'ultimo scelto da Jessica ed Helena. Clayton è il primo a salvarsi: il verdetto definitivo non lascia spazio a dubbi. È Iago il terzo eliminato di questa edizione del "Gf". Il bell'attore de "Il segreto" e "Una vita" varca la porta rossa.

Chi sono i nominati del 4 novembre al Grande Fratello

Partiamo dai preferiti della casa: Yulia Bruschi ed Enzo Paolo Turchi. Sono loro i primi due immuni di questa settimana. Passiamo poi ai graziati dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Tommaso Franchi, mentre la scelta di Beatrice Luzzi ricade su Luca Calvani.

Gli inquilini nominabili si affrontano con le nomination palesi. I più votati sono Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Il televoto è in positivo: il pubblico è quindi chiamato a votare chi vuole salvare. La settimana prossima scopriremo i due coinquilini preferiti dal pubblico tra questi tre.