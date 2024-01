Grande Fratello: Beatrice Luzzi lascia la Casa

Dopo la morte del padre l'attrice abbandona il reality di Canale 5 Beatrice Luzzi Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Il “Grande Fratello” perde una grande protagonista: Beatrice Luzzi ha infatti lasciato la Casa di Cinecittà per la morte del padre Paolo. La produzione aveva all’inizio parlato solo di “motivi personali”, poi la causa dell’abbandono è stata resa nota dall’entourage dell'attrice di “Vivere” attraverso il suo account ufficiale Instagram: «Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari». Già prima di Natale, Beatrice Luzzi aveva lasciato il “Grande Fratello” per qualche giorno, proprio per stare accanto al padre che aveva affrontato un importante intervento. La produzione del reality di Canale 5 ha quindi diffusa una nota in cui «La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore».