“Grande Fratello”: Beatrice Luzzi spiega perché è uscita dalla casa dopo il suo rientro

Il 23 dicembre è tornata l'attrice e amatissima concorrente del reality. Ecco le sue dichiarazioni Alessandro Alicandri







I telespettatori di questa edizione del Grande Fratello, per lo più, non aspettavano altro. Nella serata del 23 dicembre è rientrata in casa Beatrice Luzzi. Nella puntata che ha visto (anche) l'ingresso di due nuovi concorrenti, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, l'attrice è rientrata in casa a sorpresa con queste parole che spiegano anche le ragioni e il perché è dovuta uscire temporaneamente dalla casa 3 giorni fa.

Ecco le sue parole: «Vi sarete spaventati? Il mio babbo aveva bisogno di me e son dovuta andare a salutarlo perché rischiavamo di non poterci salutare. Per fortuna è andato tutto bene, lui mi ha spinto a venire qua, anche la mia mamma, mia sorella e io mi sono resa conto stando tre notti da sola in albergo di quanto mi siete mancati, di quanto siate importanti per me e di quanto questa esperienza è grandiosa, Di quanto pianti, risentimenti, noia in realtà ci portano a una crescita personale e collettiva importantissima di quanto avevo voglia di fare il Natale con voi. E di quanto c'è la dobbiamo mettere tutti tutta per noi e per il pubblico che ci segue. Quindi avanti tutta!»

Gli inquilini emozionatissimi (quasi tutti) l'hanno poi abbracciata felici di rivederla e soprattutto felici che la situazione si sia in qualche modo risolta. Come detto in un importante confessionale prima del suo ingresso, ha spiegato che papà ha avuto un intervento e Beatrice, naturalmente, voleva stargli vicino. Ora è tornata per restare: è ormai chiaro, secondo tutti i pronostici, che sarà una delle finalista e chissà, magari anche la vincitrice.