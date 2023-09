“Grande Fratello”: i primi 6 concorrenti ufficiali

Si aprono le porte del reality condotto da Alfonso Signorini. Tantissime le novità, dal cast “misto” alla nuova opinionista Cesara Buonamici e Alfonso Signorini Solange Savagnone







L’attesa è finita. Per la gioia dei fan, in astinenza dallo scorso 3 aprile quando è andata in onda l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, arriva una nuova edizione del reality show più longevo della tv. Da lunedì 11 settembre (con raddoppio al venerdì) si spalanca la “porta rossa” della Casa di Cinecittà (Roma) per un’edizione del “Grande Fratello” che promette di essere davvero rivoluzionaria, perché in qualche modo si ritorna all’essenza delle prime edizioni del programma, dove a prevalere erano le storie e le emozioni dei concorrenti e non il desiderio di apparire. Lo vedremo non solo durante le puntate in prima serata condotte da Alfonso Signorini (alla sua quinta edizione), ma anche su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e su Mediaset Infinity che trasmetteranno in diretta quello che accade nella Casa.

La vera grande rivoluzione riguarda il cast, che sarà formato da personaggi famosi e da persone comuni (saranno la maggioranza), per un totale di 22 concorrenti che dovranno convivere tutti assieme sotto lo stesso tetto per parecchio tempo. Sarà un gruppo decisamente eterogeneo: alcuni di loro hanno o hanno già avuto una “vita televisiva”, altri invece decisamente no (la tv al massimo la guardavano da casa). Sarà interessante vedere confrontarsi persone con origini, esperienze, età, attitudini, professioni e abitudini molto diverse fra loro.

Sarà una riscoperta dell’essenza stessa del programma: un po’ show, un po’ esperimento sociale. Questo genere televisivo nasce con l’obiettivo di raccontare tutto ciò che accade tra quelle quattro mura: interazioni e reazioni alle storie che i concorrenti portano consapevolmente, e più spesso inconsapevolmente, nella Casa. Questo può voler dire che chi entra nella Casa non sempre uscirà uguale a se stesso, anzi quasi mai è così. Perché l’esperienza unica che si dovrebbe vivere al “Grande Fratello” è proprio questa: esporre la parte più autentica di sé a una contaminazione umana che può arricchire, alleggerire o addirittura resettare il bagaglio delle proprie esperienze di vita.

Solo noi di Sorrisi siamo in grado di svelarvi in anteprima i volti e le storie di sei concorrenti. I tre personaggi famosi sono Grecia Colmenares, interprete amatissima delle telenovelas degli Anni 80 e 90, il campione olimpico e marciatore Alex Schwazer e l’attrice e regista Beatrice Luzzi. Sul fronte persone comuni abbiamo invece Letizia Petris, una fotografa laureata in comunicazione e marketing, Giselda Torresan, un’operaia turnista, e Vittorio Menozzi, un ingegnere con l’hobby della moda e della musica. Ma tutti i concorrenti hanno una cosa in comune: una storia da raccontare.

I primi 6 concorrenti del Grande Fratello Grecia Colmenares Professione: attrice.

Nata a: Valencia (Venezuela) il 7/12/1962.

Vive in: Venezuela. Perché ha deciso di partecipare?

«Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla». L’oggetto che più le mancherà?

«Un coniglio rosso di peluche di mio figlio». Un suo difetto e un suo pregio?

«La sincerità, che è sia un pregio sia un difetto». Alex Schwazer Professione: campione di marcia/allenatore.

Nato a: Vipiteno (Bolzano) il 26/12/1984.

Vive a: Calice, Comune di Racines (Bolzano). Perché ha deciso di partecipare?

«Per sottolineare la mia voglia di tornare alle gare per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024». L’oggetto che più le mancherà?

«Il mio telefono». Un suo difetto e un suo pregio?

«Sono testardo. Il pregio? Sono determinato e non mollo mai». Beatrice Luzzi Professione: attrice.

Nata a: Roma il 14/11/1970.

Vive a: Roma. Perché ha deciso di partecipare?

«Perché ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi in gioco». L’oggetto che più le mancherà?

«Un piccolo carillon, con un pagliaccio violinista». Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono troppo diretta. Un pregio è che sono molto empatica». Letizia Petris Professione: fotografa.

Nata a: Cesena l’8/6/1999.

Vive a: Coriano (RN). Perché ha deciso di partecipare?

«Perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita». L’oggetto che più le mancherà?

«Il mio orsacchiotto di peluche». Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono molto permalosa. Un pregio è che credo molto nei sentimenti». Giselda Torresan Professione: operaia-scalatrice.

Nata a: Asolo (Treviso) il 27/07/1989.

Vive a: Pieve del Grappa (TV). Perché ha deciso di partecipare?

«È un’occasione per mostrarmi come sono: una persona vera, semplice e genuina». L’oggetto che più le mancherà?

«Scarponcini, zaino e tenda». Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono un po’ ingenua. Un pregio è la spontaneità». Vittorio Menozzi Professione: ingegnere.

Nato a: Parma il 25/4/2000.

Vive a: Parma. Perché ha deciso di partecipare?

«Perché sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me». L’oggetto che più le mancherà?

«Sicuramente la mia chitarra, alla quale sono molto legato». Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono una persona molto competitiva. Un pregio è che mi piace molto ascoltare e confrontarmi con le persone».

Altra novità riguarda l’opinionista. Arriva, direttamente dal Tg5, di cui è anche vicedirettrice, Cesara Buonamici, al suo debutto assoluto in uno show televisivo e che continuerà a condurre anche l’edizione delle 20 del Tg5. Infine, ci sarà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, lo storico inviato di “Striscia la notizia” che ha consegnato Tapiri d’oro a mezza Italia. Rebecca è una speaker radiofonica di Radio 105 e ha condotto alcuni programmi su La5. Il suo ruolo ora sarà quello di raccogliere i commenti più divertenti del pubblico televisivo.

