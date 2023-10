“Grande Fratello”: chi sono gli inquilini che si stanno facendo notare

Rosy Chin è la regina della cucina. Ristoratrice milanese famosissima sui social per le sue ricette con le “bacchette”, era inevitabile che entrata nella Casa si mettesse subito ai fornelli, anche se questo non le ha garantito l’immunità (in passato non era mai accaduto che i concorrenti nominassero chi preparava loro da mangiare). Rosy ha infatti una personalità forte, da leader, e questo la porta a scontrarsi con chi è tosta come lei. In primis Beatrice: le due donne sono simili in tante cose, ma purtroppo non si sopportano...