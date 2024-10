“Grande Fratello”, cos’è successo nella puntata del 21 ottobre. Eliminati e nomination

L'arrivo di Maica e la partenza di Shaila e Javier per il "Gran Hermano" Maica nella puntata del "Grande Fratello" del 21 ottobre 2024. Credit: © Mediaset Paolo Di Lorenzo







La puntata di lunedì 21 ottobre è stata all'insegna dei colpi di scena, a partire dalla doppia eliminazione annunciata da Alfonso Signorini. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati, ancora una volta, i protagonisti indiscussi della serata. Il loro intenso faccia a faccia sembrava l'inizio di un nuovo capitolo per la coppia, che per il primo mese e mezzo ha tenuto banco nelle puntate in diretta che nelle strisce giornaliere.

Nonostante la dichiarazione di Javier Martinez, Shaila sembra aver finalmente preso una decisione. Il pallavolista argentino si è sfogato con le "Non è la Rai" a puntata conclusa, affidando alle amiche delle dure parole nei confronti di Shaila.

Chi è stato eliminato lunedì 21 ottobre dal "Grande Fratello"

La doccia fredda arriva quando Alfonso annuncia a Lorenzo e Shaila di essere stati eliminati. I due inquilini lasciano la Casa sconvolti, ma si tratta di uno scherzo: sono in realtà i preferiti del pubblico e, per questo, partiranno alla volta del "Gran Hermano" e saranno ospiti della casa spagnola per qualche tempo.

Arriva Maica, chi è la nuova concorrente spagnola

Maica fa il suo ingresso nella Casa del "Grande Fratello".

A ravvivare gli umori in Casa ci pensa Maica Benedicto, 25enne nata a Cartagena, nei pressi di Murcia. Maica lavora come rappresentante farmaceutica e ha conseguito una laurea in chimica industriale. La giovane è appassionata di moda, motivo che l'ha portata a vivere a Milano per un periodo e a imparare l'italiano. Nel 2022 ha vinto il concorso "Miss Turismo Spagna". A fare gli onori di casa ci ha pensato Iago Garcia, l'affascinante attore di "Una Vita".

Shaila e Javier partono per il "Gran Hermano"

Lo scambio di concorrenti tra il "GF" italiano e quello spagnolo non è una novità. Risale alla nona edizione il primo esperimento, in cui le spagnole Doroti Polito e Leonia Coccia si giocarono l'opportunità di entrare nella casa italiana. Alla fine Doroti vinse il televoto, ma la sua parentesi italiana ebbe breve durata. Nella decima edizione - quella vinta da Mauro Marin - toccò invece a Massimo Scattarella e Carmela Gualtieri partire per la Spagna, mentre nella Casa di Cinecittà approdarono Gerardo Prager e Saray Pereira.

Chi sono i nominati di lunedì 21 ottobre dal "Grande Fratello"?

Partiamo da chi è stato salvato dalle opinioniste. Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici decidono di risparmiare Clayton Norcross e Yulia Bruschi. Quanto alla Casa, gli Immuni decisi dagli inquilini sono Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi alias Le "Non è la Rai" insieme a Enzo Paolo Turchi.

Sono ben sei gli inquilini a essere finiti al televoto, ovvero Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Il verdetto arriverà nel corso della puntata di lunedì 28 ottobre, ma il televoto è in positivo: il pubblico è chiamato a votare chi vuole salvare tra Amanda, Giglio, Helena, Jessica, Iago e Mariavittoria.