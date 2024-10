“Grande Fratello”: è ufficiale, Ilaria Clemente è incinta

In un momento molto emozionante della puntata del 3 ottobre, la concorrente Ilaria Clemente ha annunciato a tutti gli inquilini della casa di aspettare un figlio (o una figlia): è incinta! L'1 ottobre Ilaria (chiamata Ila nella casa), concorrente ancora non nota al grande pubblico che con la sua simpatia ha legato tantissimo con gli altri concorrenti, ha lasciato momentaneamente la casa per motivi personali.

Nella puntata odierna, Ilaria ha detto queste parole appena entrata nel salone: «Mamma mia, che belli che siete, bellissimi. Mi mancate tantissimo e lo so che sono scappata un po' così di corsa sono qui per spiegarvi un po' meglio. C'è da dire che quest'anno la vita con me è stata molto inaspettata: è arrivato questo Grande Fratello prima di questo Grande Fratello è arrivato l'amore e niente ragazzi volevo volevo dirvi che diventerete tutti quanti zii».

I concorrenti, in freeze durante l'annuncio, sono attoniti e con le lacrime agli occhi. Finito il freeze (tipico momento in cui viene chiesto ai concorrenti di non muoversi e non parlare) hanno abbracciato Ilaria, la quale ha spiegato che è incinta di tre settimane, che ancora non hanno altre informazioni e che il fidanzato, Dani, con cui stanno insieme da circa due mesi, lo attendono per giugno.

La concorrente non rimarrà nella casa.