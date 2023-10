“Grande Fratello”: Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti nuovi concorrenti

Ecco la notizia dei nuovi ingressi del 16 ottobre su Canale 5 Alessandro Alicandri







Nella serata del 16 ottobre, Alfonso Signorini ha presentato tre nuovi agguerriti concorrenti pronti a dare il massimo all'interno di “Grande Fratello”. La prima è lei, Jill Cooper, la regina del fitness televisivo, un personaggio carico di forza e determinazione, una vera "donna alfa" che ha sempre dimostrato di avere, nonostante le apparenze, una pazienza e un cuore d'oro.

Il secondo (e in onor del vero, molto atteso nonostante sia meno popolare) è Mirko Brunetti, uno dei nomi di spicco dell'ultima edizione di Temptation Island. La sua popolarità è legata al suo innamoramento folle per una delle tentatrici che l'ha portato a lasciare la sua ragazza, Perla, costruendo un nuovo futuro con Greta. Un amore celebrato da un tatuaggio di coppia.

Atteso fin dall'inizio del programma è Giampiero Mughini, 82 anni, intellettuale e opinionista televisivo amatissimo dal pubblico. Gli è stato concesso, in via del tutto eccezionale, di portare nella casa dei libri. Vedremo come interagirà con le folli dinamiche della casa, ma siamo sicuri che ci farà divertire.