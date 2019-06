“Grande fratello”, guida al pazzo pazzo mondo creato da Barbara d’Urso

03 Giugno 2019 | 09:15 di Giusy Cascio

Drammi, dispetti, sapienti vendette, piccoli e grandi storie d’amore e piccanti retroscena si intrecciano quest’anno più che mai nel reality dei reality. Stavolta Barbara d’Urso ha realizzato un vero e proprio capolavoro: dopo che si è fatta in quattro per condurre, oltre al “Grande Fratello”, anche “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live Non è la d’Urso”, è riuscita a creare il “GULP”: il “Grande Unico Libero Programma” che ci fa sobbalzare sui nostri divani in preda all’adrenalina sempre con ottimi ascolti. È un grande show a puntate in cui i protagonisti sono collegati ad altri show in un gioco di intrecci e rimandi sapientemente orchestrati.

Già nella scelta dei concorrenti entrati nella Casa di Cinecittà c’era traccia di questo progetto. E non a caso i “personaggi” che sono esplosi, vuoi per eccessi, vuoi per sobrietà, sono figli e nipoti d’arte come Francesca De André e Serena Rutelli. Dai cognomi importanti si passa poi ai cognomi già ascoltati in reality precedenti, come se questo fosse il sequel di una serie. C’è Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini che si è distinto in un “GF Vip”; e c’è Michael Terlizzi, figlio di Franco, pugile che ha fatto furore in una delle ultime edizioni de “L’isola dei famosi”.

Non sarà sfuggito ai telespettatori il collegamento con i talent, visto che Cristian Imparato, ormai cresciuto, ha un passato da vincitore di “Io canto”. Per non parlare dei personaggi che arrivano dal vasto bacino di “Uomini e donne”: Daniele Del Moro e Gennaro Lillio hanno una carriera da corteggiatori, mentre il parrucchiere Kikò Nalli è l’ex marito dell’effervescente opinionista Tina Cipollari.

Ma se iniziamo a elencare le relazioni presenti, passate e future la matassa rischia di aggrovigliarsi...

Per questo, nel nostro “laboratorio” di Sorrisi, ci siamo muniti di tanta pazienza per cercare di realizzare una mappa riassuntiva che contenesse tutti gli elementi di connessione fra fidanzati attuali e fidanzati precedenti. Un lavoro che ricorda molto la costruzione di un’unica soap opera. Non a caso, se guardate bene, scoprirete che, in qualche modo, si arriva persino a Brooke di “Beautiful”!

Così, mentre tutta l’Italia che segue i programmi firmati da Barbara d’Urso in questi giorni si chiede quali saranno gli sviluppi dell’avvincente telenovela di Pamela Prati e del suo cavaliere inesistente Mark Caltagirone, possiamo intanto fare il punto su Mila Suarez e Valentina Vignali, su Gaetano Arena ed Erica Piamonte.

Non garantiamo, invece, che Ivana Icardi, sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara, non possa diventare protagonista di uno spin-off di “Tiki Taka”, chissà. Né escludiamo che, dopo la comparsa di varie madri biologiche e altrettanti padri assenti, sbuchino altri scheletri da vari armadi. Per esempio, sullo strano caso di Enrico Contarin, il simpatico ragazzo veneto. Allo stato attuale, è l’unico che sembra non avere legami col mondo dello spettacolo. Si vociferava che fosse un attore porno? Una bufala smentita. L’unica passione sfrenata che ha è quella per il Festival di Sanremo.

Ecco chi è collegato a chi nella casa più spiata d'Italia

Foto: La "mappa" del Grande Fratello 16

E certo non possiamo tralasciare le vicende di queste tre ragazze

Due sono state eliminate con il televoto e sono uscite fra le prime. L’altra ha dovuto lasciare il “Grande Fratello” per un intervento chirurgico d’urgenza. Passata qualche settimana, tenderemmo a dimenticarci di queste tre ragazze, ma anche le storie di Angela Losito, Audrey Chabloz e Jessica Mazzoli sono interessanti.

La Losito ha avuto una storia con il calciatore del Cagliari Luca Ceppitelli. Aveva la testa (e il cuore) nel pallone anche Audrey. La Chabloz è la ex di Marco Borriello che a sua volta è stato fidanzato con Stefania Seimur, ovvero l’ex fiamma del tenore Vittorio Grigolo, ex direttore artistico di “Amici”. E da “Amici” a “X Factor” il passo è breve: Jessica infatti ha partecipato al talent musicale.

Di questo suo “GF” ricorderemo l’appendicite acuta che l’ha fatta finire in ospedale. Ma sapevamo già che la Mazzoli è stata legata sentimentalmente a Marco Castoldi, in arte Morgan, da cui ha avuto la figlia Lara.