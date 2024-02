“Grande Fratello”: i finalisti (la prima è Beatrice Luzzi)

Dalla puntata del 26 febbraio, arrivano i nomi che vedremo contendersi la vittoria nell'ultima puntata Alessandro Alicandri







È ancora lunga la strada verso la finale di questa edizione di "Grande Fratello", ma una notizia tanto attesa da gran parte del pubblico è arrivata: Beatrice Luzzi è la prima finalista (con il 60% dei voti). L'attrice che in questi mesi, tra uscite e rientri per una storia famigliare (purtroppo) in evoluzione, non ha perso la forza di continuare il suo percorso nella casa.

Alfonso Signorini, in studio con un'altra grande protagonista, Grecia Colmenares, ha annunciato che il percorso di Beatrice la porterà dritta in finale. Alfonso, dal canto suo le ha detto queste parole molto importanti: «Un consiglio, forse neanche necessario. La finale non è mai un punto di osservazione. Anche, ma non solo. La finale consente, ma con te non ce n'è bisogno, di entrare nel gioco ancora più direttamente». Dal canto suo, Beatrice ha ringraziato il pubblico che ha speso tempo e denaro per portarla fino a questo punto del gioco, sperando un giorno, presto, di poter costruire qualcosa con questo consenso straordinario del pubblico.